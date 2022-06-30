【有相睇】日出康城新盤搶客　維景灣畔兩房減價沽　勁賺逾600萬

將軍澳日出康城有新盤推出，搶去部分二手客源。近日維景灣畔有業主因此減價賣樓，放盤兩個半月終賣出單位，勁賺逾600萬元離場。

中原地產伍錦基說，將軍澳維景灣畔12座低層A室，實用面積503平方呎，兩房間隔，向西南，外望山景，今年4月開始放盤，初時叫價880萬元，放盤近兩個半月，累減近25萬元，新近以855萬元易手，實用呎價約16,998元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望山景為主。

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據了解，原業主於2007年8月以243.4萬元購入上址，持貨近15年，現帳面獲利約611.6萬元，物業期內升值約251%。伍錦基續指，維景灣畔6月暫錄8宗成交，平均呎價約17,604元。

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