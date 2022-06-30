  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】日出康城新盤搶客　維景灣畔兩房減價沽　勁賺逾600萬

股樓投資 20:43 2022/06/30

分享：

分享：

將軍澳日出康城有新盤推出，搶去部分二手客源。近日維景灣畔有業主因此減價賣樓，放盤兩個半月終賣出單位，勁賺逾600萬元離場。 

中原地產伍錦基說，將軍澳維景灣畔12座低層A室，實用面積503平方呎，兩房間隔，向西南，外望山景，今年4月開始放盤，初時叫價880萬元，放盤近兩個半月，累減近25萬元，新近以855萬元易手，實用呎價約16,998元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望山景為主。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據了解，原業主於2007年8月以243.4萬元購入上址，持貨近15年，現帳面獲利約611.6萬元，物業期內升值約251%。伍錦基續指，維景灣畔6月暫錄8宗成交，平均呎價約17,604元。 

同場加映 【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

同場加映【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 將軍澳 維景灣畔 中原地產

上一篇文章

【商湯暴瀉】 AI獨角獸商湯禁售期滿 高管自願延禁售期 股價仍「腰斬」

下一篇文章

【大快活 52】 大快活全年少賺72% 成本上漲屬最大挑戰 預告今年加價2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【回收水】新加坡缺乏水資源 酒廠以95%污水及尿液過濾水釀酒 推出回收水啤酒
【回收水】新加坡缺乏水資源 酒廠以95%污水及尿液過濾水釀酒 推出回收水啤酒
【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）
【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）
港銀加息先兆　中小型銀行上調H按封頂息　哪類人最受影響？
港銀加息先兆　中小型銀行上調H按封頂息　哪類人最受影響？
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【下半年部署】摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股
【下半年部署】摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款