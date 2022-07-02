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【創業兵團】本港初創O2O平台助送禮　推「買一送一」優惠吸客

16:00 2022/07/02

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自本港爆發新冠疫情以來，政府多次收緊防疫措施，限制港人參與聚會，令親友間聚餐見面次變得困難。本港送禮平台YO！GIFT聯合創辦人孫尉甄有感疫下送禮難，便夥拍朋友開設以送禮為主的平台，讓送禮變得更輕易和日常。

【疫市營商】初夏露營商機增　商戶：舉辦市集增加客人

本地商戶密集　推O2O送禮體驗　

她指，以往在澳洲留學時，曾因跨國運費高昂，無法在重要節日為親友送上禮物，總讓她有種「缺了點東西」的感覺。適逢疫下港人同樣面對未能聚會送禮的情況，便決定與朋友於上年12月，利用本港商戶密集的優勢，以「送禮者於綫上送禮、收禮人於綫下兌換」的O2O方式，開設送禮平台。

孫尉甄續指，為了增加平台使用量，禮物兌換必須方便。與其合作的商戶亦需要在香港有一定的業務基礎，如在各區設分共10間或以上的分店。但作為初創企業，要得到大公司的認同，她承認有一定難度，

首先，你不能影響那些商戶本身的零售業績。其次，不可以讓他們不停提供折扣優惠。

有見及此，即使該平台在創立初期推出「買一送一」優惠吸客，但仍是以加強用家的體驗為主。她指，

當送禮者買一份禮物時，會免費得到一份相同的禮物，這個過程對他而言是優惠，同時亦是讓他完整地體驗我們平台整個送禮和收禮的過程。

一禮物一心意卡　強調儀式感

除外，為強調送禮的意義，YO！GIFT有別於一般網購平台，在網頁上，不設購物車，每張定單亦只可買一件貨品，並附上一張心意卡。孫尉甄表示，送禮在乎心意，

你為朋友選生日禮物，不會在網購平台選購十份禮物，而是選一份最適合他的禮物。即使真的要送十樣禮物，分開十份買再配上十張心意卡，顯得更有誠意。

為免送禮平台商機會隨著疫情緩和、港人回復正常社交生活而流逝，孫尉甄與拍檔透過在平台上加入好感值和拜託好友等多個社交功能，讓送禮變成日常生活和社交的一部份。

雖然該平台正式推出至今只有約半年時間，但現時已有逾50間合作企業，超過1,200個禮物兌換點。孫尉甄期望在今年底用戶量可達至5萬人。

【疫市營商】特色咖啡店舒壓　吸客靠口碑新鮮感

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記者：殷凱怡

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