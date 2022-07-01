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倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃

環球社會熱點 08:05 2022/07/01

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英國重啟經濟活動後市區租盤需求回升，倫敦租金升幅驚人。倫敦一個開放式單位以960英鎊（約9,140港元）放租，價格遠高於同區平均租金。而且單位空間似乎不夠大，從單人床位置伸手已經可以掂到開放式廚房的雪櫃。

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單位位於倫敦南部Sydenham，屬開放式間隔。單位内有一個浴室，傢俬及電器也十分齊全。

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從樓盤廣告照片可見，一入屋整個單位的間隔就已經一目了然。單位面積始終較小，沒有足夠空間放置雙人床。

因此屋主僅在靠窗位置放置了一張單人床，但走廊也略顯侷促。床尾靠牆位置放了一個雙門衣櫃。

同等租金同區可租到咩單位？

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床頭左邊就已經是單位的開放式廚房，相中可見由床頭至開放式廚房的小雪櫃只有大約一隻手臂的距離。

廚房上方有吊櫃，檯面只設有一個小型鋅盤，連洗煲都可能有難度。至於下方的儲物櫃及小雪櫃，也只夠擺一個人分量的食材及日用品。

單位設有一個小浴室，有齊馬桶、洗手盤和淋浴間。不過浴室空間同樣狹窄，在浴室沖涼後也未必有足夠空間抹身。

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據悉，單位所屬的這座大樓有一個廚房可供居民共享，不過住戶就要出屋才可明火煮食。

單位以每月960英鎊放租，價格較同區平均租金高200英鎊（約1,900港元）。與全國平均租金597英鎊（約5,680港元）相比，這個單位的月租更高出6成。

而且屋主僅租給單身人士或領取政府租金援助人士，更表明不歡迎學生、家庭、養寵物或吸煙人士。

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責任編輯：鄭錦玲

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