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【AAPL】蘋果韓App Store今開放第三方支付　堅持抽佣26%

Hot Talk 20:27 2022/06/30

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自蘋果（美：AAPL）於荷蘭約會應用程式設第三方支付方式後，蘋果韓國App Store即日起開放第三方支付平台予應用程式開發商，以遵守韓國反壟斷法。蘋果指出，若使用第三方支付應用程式，將不能使用「購買前詢問Ask to Buy」及「家人共享Family Sharing」功能，亦不負責訂閱管理及退款。

韓國早前禁蘋果、谷歌迫程式開發商使用自家支付系統，可見【下一頁】

目前共4個支付商取得資格，KCP、Inicis、Toss及Nice支付平台可供應用程式開發商選擇，惟蘋果堅持向第三方支付交易收取26%佣金。

應用程式開發者若希望使用有關支付方式，需先於蘋果開發者網站申請，以通過驗證。

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**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業**

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