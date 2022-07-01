葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片）

歐洲多國放寬出入境限制，更多民眾可以出外旅遊。葡萄牙度假勝地阿爾加維地區的一間酒吧日前發生衝突，店內的一群英國旅客原本與另一組人士有矛盾，豈料其後竟把怒火發洩在勸交的店方，甚至暴力破壞酒吧。

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據當地媒體報稱，酒吧經理及保安當時嘗試界入，調解雙方紛爭。然而，英國旅客卻突然「倒轉槍頭」遷怒於店方，並開始大肆破壞。網上影片可見，數人舉起店外擺放的膠桌及膠椅，用力擲向店內。店員只得舉起木桌阻擋，事件以英國旅客逃離現場作結。

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事發於阿爾加維（Algave）地區的Portimao市內，位處當地遊客區的Aloha酒吧。酒吧經理Ricardo Teixeria表示，上周二（21日）凌晨1時左右，一群約20人的英國旅客與另一班客人發生衝突。

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Teixeria引述當地執法部門，指涉事旅客包括英國及愛爾蘭人。Teixeria指所有職員及保安並無受傷，幸好酒吧亦無嚴重損毀。惟他指事件在當地實屬罕見，以往少有同類事件發生。

當地警方事後發表聲明，表示經過在當地酒店調查後，已確認當中涉事7人的身分。當地市議會亦證實將加強事發區域的保安，在附近街道安裝32個閉路電視，希望減少暴力事件發生。

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責任編輯：吳漢培