美股第三季部署：中概股會跑贏美股？曾啟邦推介1隻中概股 股市 18:35 2022/06/30 分享： 分享： 美股第二季受累加息憂慮走弱，第三季怎部署？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）分析美股策略，指第三季中概股料會跑贏美股，中長線值得考慮，富途（FUTU.US）受惠政策放寬，走勢上反彈突破，反映已消化早前蟹貨，下半年料一級一級修復，現價可考慮吸納，上望逾70美元。 *美滙、日圓走勢分析 重溫《ET財智Talk》ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美股下半年預測：道指料跌穿30000點 投資者不敢長揸變短炒？ 今日 美股下半年預測：道指料跌穿30000點 投資者不敢長揸變短炒？ 友邦有望重上90元？下半年友邦1299、滙豐0005點炒 今日 友邦有望重上90元？下半年友邦1299、滙豐0005點炒 港交所388下半年可否買入？留意三大關鍵因素 今日 港交所388下半年可否買入？留意三大關鍵因素 科技股下半年部署：ATMJ其中兩隻最值博 目標價+策略話你知 今日 科技股下半年部署：ATMJ其中兩隻最值博 目標價+策略話你知 比亞迪1211上望仍有一成水位？即睇下半年2隻首選汽車股 今日 比亞迪1211上望仍有一成水位？即睇下半年2隻首選汽車股 你可能感興趣 美股下半年預測：道指料跌穿30000點 投資者不敢長揸變短炒？ 今日 17:43 美股下半年預測：道指料跌穿30000點 投資者不敢長揸變短炒？ 友邦有望重上90元？下半年友邦1299、滙豐0005點炒 今日 14:48 友邦有望重上90元？下半年友邦1299、滙豐0005點炒 港交所388下半年可否買入？留意三大關鍵因素 今日 14:22 港交所388下半年可否買入？留意三大關鍵因素 最新專欄文章 更多 美股下半年預測：道指料跌穿30000點 投資者不敢長揸變短炒？ 今日 美股下半年預測：道指料跌穿30000點 投資者不敢長揸變短炒？ 友邦有望重上90元？下半年友邦1299、滙豐0005點炒 今日 友邦有望重上90元？下半年友邦1299、滙豐0005點炒 港交所388下半年可否買入？留意三大關鍵因素 今日 港交所388下半年可否買入？留意三大關鍵因素 科技股下半年部署：ATMJ其中兩隻最值博 目標價+策略話你知 今日 科技股下半年部署：ATMJ其中兩隻最值博 目標價+策略話你知 比亞迪1211上望仍有一成水位？即睇下半年2隻首選汽車股 今日 比亞迪1211上望仍有一成水位？即睇下半年2隻首選汽車股 買入價 目標價 買入 博反彈 富途（美：FUTU） 投資策略 市場動向 北美市場 市場交易 技術分析