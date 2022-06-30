美股第三季部署：中概股會跑贏美股？曾啟邦推介1隻中概股

美股第二季受累加息憂慮走弱，第三季怎部署？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）分析美股策略，指第三季中概股料會跑贏美股，中長線值得考慮，富途（FUTU.US）受惠政策放寬，走勢上反彈突破，反映已消化早前蟹貨，下半年料一級一級修復，現價可考慮吸納，上望逾70美元。

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