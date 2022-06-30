造價35億故宮博物館7.2起對外開放 黃廷方慈善基金向學生派5萬張門票 每年贊助50位大專院校學生到北京考察

港故宮博物館將於7月2日正式對外開放，西九管理局周二（28日）公布， 截至當天下午5時，經不同購票平台售出或預訂的各類型門票近100,000張，佔首月可供預訂的14萬張門票超過73%，可見市民反應熱烈。黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金於周五（30日）宣布，與香港故宮文化博物館合作，推出跨年「青年藝遊故宮計劃」，每年向 500 多所香港中小學校贊助5萬張香港故宮特別展覽門票，讓本地學生，特別是基層青年，近距離欣賞逾 900件無價瑰寶。

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以上「青年藝遊故宮計劃」，是透過文化體驗，啟廸本港青年，助他們欣賞中華文化藝術。「青年藝遊故宮計劃」將於今年 10 月 1 日展開，展品由北京故宮博物院借出，涵蓋國寶級展品、丹青、法書、瓷器、玉器、服飾織繡、首飾及善本書等，以及參與各種工作坊擴闊視野。館內眾多珍藏瑰寶為首次在香港公開亮相，彌足珍貴，增進年輕人對國史、建築和文化的認識。基金正與學校及社區夥伴落實具體細節，詳情容後公布。

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為促進青年認識中華文化歷史及增進身份認同，黃廷方慈善基金將推出「京港文化欣賞計劃」，每年提供 50 個名額，贊助本地大專院校學生到訪北京，親身考察故宮及其他歷史建築。學生將在專家帶領下，參與各工作坊和了解有關延禧宮的文物保護和研究工作，並可參觀紫禁城內唯一西洋風格建築—延禧宫的「靈沼軒」，欣賞融滙東西的建築藝術，提升文物保育知識。

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黃廷方慈善基金董事暨大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光表示：「非常榮幸能與本港的國際級博物館合作，推廣中華文化藝術。今年適逢香港特別行政區成立 25 周年，更添意義。期望更多年青人能親身感受國寶文物，擴濶眼界，了解中華文化，培養家國情懷。」

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記者：陳詠妍