▲ 【業績｜零售股】莎莎郭少明：下半年疫情放緩有機會達收支平衡 香港新店面積將縮細

莎莎 （00178） 主席及行政總裁郭少明表示，零售市道的回復仍要看疫情，期望下半年疫情對生意造成的影響可以減低。若下半年疫情放緩，相信集團有機會達收支平衡。他又指，香港的零售市道尚算平穩，4月受惠電子消費券的推動，同店銷售上升45%，5月亦升10%，相對而言，澳門的生意受疫情的影響較大。

港府將於8月初派發新一期消費券，郭少明指，集團已有3次派發消費券的經驗，4月派消費券時的生意表現較此前好。他預期，8月會推出許多優惠，冀延續4月的好表現。

莎莎全年度虧損略收窄至3.4億元，不派息，看【下一頁】

莎莎預告在香港將繼續關閉虧損或者租金過高的店舖，但也會物色未佈點的住宅區開設新店。郭少明指，過去來自遊客的生意佔比重，店舖面積相對較大，但未來新店的面積會較細，不論在租金、人手及裝修費用都會較低，有助提升店舖的盈利貢獻。

續租方面，今年4月1日至6月26日止，集團有16間店已續租，租金減幅近28%，未來仍有約30多間店洽談續，集團會以減租為目標，另希望可搬往更優越的位置經營。

目標內地業務虧損盡快收窄

內地市場方面，郭少明指，此前上海疫情嚴重，部份省份亦有封控措施，集團需適應現時內地的經營環境，並最希望生意的虧損可大幅收窄，將會關閉虧蝕嚴重的店舖。

另外，莎莎未有計劃縮減澳門的店舖。

問及綫上銷售，郭少明指，留意到疫情對網購的物流及寄件有影響，是次上海疫情令運送貨物到當地出現困難，而且，由於部份訂單收貨延誤，導致出現退單的情況。

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