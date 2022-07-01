美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會

下一篇文章
倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃
美洲峰會已於月初在美國洛杉磯舉行，美國總統拜登亦有出席。美國名媛Paris Hilton日前出席節目時透露，曾受拜登團隊邀請出席美洲峰會，惟時間和好友﹑美國天后Britney Spears 婚禮時間相撞。即使拜登團隊提供直升機，令Paris Hilton縮短往返兩地交通時間，但她仍拒絕邀請，堅持出席Britney Spears婚禮。
Britney Spears同老公簽婚前協議 保5.7億資產 【下一頁】
Paris Hilton周三（29日）出席美國深夜清談節目「Jimmy Kimmel Live」時承認，曾受拜登（Joe Biden）團隊邀請出席美洲峰會，團隊更邀請她在峰會上擔任DJ。但由於時間和Britney Spears婚禮時間相撞，同是6月9日夜晚，所以Paris Hilton拒絕邀請。
拜登團隊其後更指可提供直升機，接載她往返兩個地點。但Paris Hilton仍然拒絕，堅持Britney Spears是自己的密友，絕對不會錯過對方的婚禮。Paris Hilton表示，明白出席峰會將與和一眾國家領袖共進晚餐，但自己絕對不會在Britney Spears的婚禮上，不斷乘搭直升機出出入入。
Britney Spears婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席 【下一頁】
Paris Hilton亦在節目中分享出席Britney Spears婚禮感受，形容當晚絕對是人生中其中一個印象深刻的夜晚。Paris Hilton形容Britney Spears是天使，看著她走在婚禮會場上，回想起她過去13年來的痛苦經歷，對她現時終於能獲得自由及做想做的事情，簡直是童話般的結局。
追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】
責任編輯：李俊儀