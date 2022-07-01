美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會

美洲峰會已於月初在美國洛杉磯舉行，美國總統拜登亦有出席。美國名媛Paris Hilton日前出席節目時透露，曾受拜登團隊邀請出席美洲峰會，惟時間和好友﹑美國天后Britney Spears 婚禮時間相撞。即使拜登團隊提供直升機，令Paris Hilton縮短往返兩地交通時間，但她仍拒絕邀請，堅持出席Britney Spears婚禮。

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Paris Hilton周三（29日）出席美國深夜清談節目「Jimmy Kimmel Live」時承認，曾受拜登（Joe Biden）團隊邀請出席美洲峰會，團隊更邀請她在峰會上擔任DJ。但由於時間和Britney Spears婚禮時間相撞，同是6月9日夜晚，所以Paris Hilton拒絕邀請。

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拜登團隊其後更指可提供直升機，接載她往返兩個地點。但Paris Hilton仍然拒絕，堅持Britney Spears是自己的密友，絕對不會錯過對方的婚禮。Paris Hilton表示，明白出席峰會將與和一眾國家領袖共進晚餐，但自己絕對不會在Britney Spears的婚禮上，不斷乘搭直升機出出入入。

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Paris Hilton亦在節目中分享出席Britney Spears婚禮感受，形容當晚絕對是人生中其中一個印象深刻的夜晚。Paris Hilton形容Britney Spears是天使，看著她走在婚禮會場上，回想起她過去13年來的痛苦經歷，對她現時終於能獲得自由及做想做的事情，簡直是童話般的結局。

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責任編輯：李俊儀