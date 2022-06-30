【下半年展望】野村：中國股市短期料波動惟中期看好　美元兌日圓短期料觸及140

▲ 野村料中國股市短期波動，惟中期看好其前景。

野村證券發表視像會議，野村印度及亞太區（日本除外）首席經濟師Sonal Varma預期，美國第四季起進入經濟衰退，將經歷連續5季進入收縮，但在通脹高企下，聯儲局料繼續進取加息至3.5厘至3.75厘，至明年9月才展開減息。然而，由於美國消費者的資產負債表強勁，當地經濟衰退程度料僅輕微。

環球通脹展望方面，Varma料下季仍會走高，之後才緩和，明年次季才開始接近央行通脹目標範圍的上限。

基於美國未來兩次加息幅度料分別達0.75厘及0.5厘，連同日本央行料按兵不動，野村外匯市場策略全球主管Craig Chan表示，美元兌日圓未來1至2個月有機會觸及140，甚至是更高水平。Chan亦預料，美元強勢有望在未來幾個月持續，惟隨著年底來臨則料轉弱。由於美國相對其他國家經濟增長差異縮小，有關因素對美元的支持將會減少，連同美國減息預期升溫，都會導致在年末美元將會走軟。

亞洲股市未來6個月回報料有15%

Chan續指，中國的宏觀數據持續改善，當放寬封城和隔離措施後，經濟活動會繼續增加。他留意到中國的資本流入自5月中起有好轉，股票和債券流動趨穩定，企業開始回流資金到中國，預計未來1至2個月會維持這個狀態。在此背景下，人民幣兌一籃子貨幣料將升值2%。

野村亞太區股票研究部聯席主管Jim McCafferty表示，年初至今MSCI中國指數僅下跌了10%，跑贏美股。他提到，科網股佔MSCI中國指數比重高達35%至40%，不少該板塊的公司都進行股份回購以回饋股東；與此同時，中資電訊股亦派發水平不俗的股息。

野村亞太區股票策略師Chetan Seth表示，在中國提出的清零政策下，一旦感染個案回升，未來有機會再次封城。在這個根本問題持續下，中國股市短期料維持波動，但認為中國經濟與股市有跡象漸趨穩定，故中期看好中國股市。中期而言，他亦對亞洲股市持謹慎樂觀態度，預測未來6個月有約15%回報。

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