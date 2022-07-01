【MWC】世界移動通訊大會MWC　將於巴塞隆拿舉辦至2030年

▲ MWC主辦單位GSMA日前表示，直到2030年，MWC每年都會在巴塞隆納舉行實體展覽。

年度科技大展世界移動通訊大會（MWC），自2006年起每年於巴塞隆納舉行，為當地產生不少經濟價值及就業機會。MWC主辦單位GSMA日前表示，巴塞隆納是使MWC產業生態系和技術活動成形的關鍵，因此宣布，直到2030年，MWC每年都會在巴塞隆納舉行實體展覽。

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據外媒Telecoms報道指，MWC展覽於2006年初次登陸巴塞隆納，當時被稱為「3GSM世界大會」，從此之後，活動每年都會在巴塞隆納舉行。據GSMA統計，MWC展舉辦的17年來，已對巴塞隆納的經濟產生高達53億歐元（約436億港元）的價值，同時創造了14萬個就業機會，更催生了一些衍生企業，如世界移動通信資本和mSchools等。

GSMA總幹事Mats Granryd表示，疫情爆發令實體展的舉行備受挑戰，但今年MWC成功重回巴塞隆納，並吸引6萬人共同參與。因此，MWC將會繼續留在巴塞隆納直到2030年，希望能與主辦城市方的合作關係及力量，為舉辦實體展重振信心。

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責任編輯：曾曉汶