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【歐元區經濟】歐央行要求區內銀行就衰退作部署　指俄烏戰爭恐致區內天然氣供應遭切斷

宏觀解讀 17:45 2022/06/30

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歐央行要求區內銀行就衰退作部署，指俄烏戰爭恐致區內天然氣供應遭切斷。

歐央行計劃要求歐元區內銀行將歐元區可能發生經濟衰退一事納入其營商計劃之內，未來會在批准這些銀行的派息計劃時，以此作為考慮依據。

歐央行銀行監管委員會主席Andrea Enria表示，計劃要求銀行重新計算在更負面情境下，銀行本身的資本狀況，包括可能發生的天然氣禁運或歐元區經濟衰退。她又透露，歐央行監管委員會將於下周開會，討論上述安排。

雖然歐央行預期今明兩年歐元區經濟增長穩健，但提醒在負面預測情境下，俄烏戰爭升級有機會導致歐元區天然氣供應遭到切斷，繼而拖累歐元區進入深度衰退。

另外，歐元區5月份失業率跌至6.6%的1998年以來有紀錄低位，低於預期的6.8%。歐元區失業人口由4月份的1108.5萬人跌至5月份的1100.4萬人。

歐央行下次議息會議定於7月21日，預期屆時將展開加息周期，加息0.25厘。

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