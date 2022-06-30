【業績｜餐飲股】大快活預告加價2%　料年內再開6間至8間分店

▲ 大快活發布業績，左為大快活行政總裁羅輝承，右為集團主席羅開揚。

大快活 （00052） 上年度盈利按年跌72%至4260萬元，主要受政府補貼減少影響。大快活集團行政總裁羅輝承稱，去年加價不足1%，料今財年內加價約2%，並指食品通脹高企，部分食材如雞蛋、牛油及西冷上年度成本增逾50%，料來年食品成本繼續面臨上升壓力。

人手方面，集團主席羅開揚表示，大快活現時人手不足，不會裁員，將為員工提供個人化培訓，提升生產效率，也會透過流程簡化、中央廚房及數碼化減省成本，並預告大快活考慮兩年內推出新品牌。

羅開揚：大快活約4成分店須續租 料難獲減租

香港4月放寬社交距離措施後，羅輝承指，餐廳每月收入均錄增長，6月份已回升至去年同期水平，預料8月推出新一輪電子消費券反應與早前相若，集團4月份營業額增約5%。

羅開揚表示，疫情對集團生意影響不大，但「疫苗通行證」對人手調配較有影響，若將來堂食須出示快測，料將進一步影響人手調配。他指出，在疫情期間，外賣比例一度高達55%，目前已回落至40%。

羅輝承指，新財年料新開6間至8間分店，每間面積約1,800呎至2,000呎，目前旺角及金鐘分店已完成裝修。他表示，新年度約4成分店需續租，指市道回暖，料減租困難。

數碼系統方面，大快活更新會員制後，目前共約26萬名會員，另派約35萬張大快活長者卡，相當佔本地長者人口約15%。集團日後希望以年輕客群為目標，推動更多數碼化項目，如派發更多電子優惠券。羅輝承指，內地全線分店將進行數碼化點餐，目標在深圳、廣州和佛山開設新分店。

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記者：宋佩恩