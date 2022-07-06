【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理司徒欣汶　從社工轉職理財策劃　延續為人服務的使命感

宏利高級財富管理經理司徒欣汶（Yan）曾在社福界打拼17載，已升任為管理層，隨着子女出生，肩膀上多了一份家庭責任，她希望同時兼顧事業和家庭，遂令她思考是否應該轉換至時間靈活自主、又有更大發揮空間的工作模式。Yan終在2019年11月藉「宏利C.E.O.計劃」變身為理財策劃顧問，短短時日，她已連續兩年以早鳥得獎者身份晉身環球業界精英指標的百萬圓桌會會員（MDRT, Million Dollar Round Table），成績優秀。目標清晰的Yan已經決心專注發展財策事業：「我很享受理財策劃顧問這身份，因它賦予我參與每位客戶人生規劃的機會，並在大家有需要時伸出援手，令我的生活更添意義。」



Yan自大學社會工作系畢業後，順理成章成為社工，一做便是17年。親身與人接觸溝通，親力親為地幫助社會上的弱勢社群和有需要人士是她最想做的事，惟晉升至機構管理層後，專職行政及統籌事務，以社工身份服務別人的機會愈來愈少。除了希望有更多時間留給家人，重拾站在前綫直接服務他人的熱誠，亦是她決定轉職，在理財策劃行業由零出發的關鍵。



實現美滿人生 成為奮鬥目標



促成Yan轉行的另一契機，是宏利高級分組經理謝梽龍（Terence）與Yan的一番對話。Terence本身是Yan的理財策劃顧問，現為其上綫經理、他憶述當初是Yan採取主動，向他詢問理財策劃行業的發展前景，經過一番詳盡的解說及考慮後，才決定入行。到了二人成為同事後，Terence才知道，原來Yan當初勇於轉行的主因，是因為親身見證Terence的美滿生活。



Yan笑說：「我是看到Terence的親身示範才毅然轉職的。我們相識以來，見證着Terence一步步建立起自己的財策事業，閒時又有充裕時間陪伴家人，最重要是理財策劃與社會工作，性質上一樣屬於對人、助人的工作，用得上我多年來在社工專業累積的經驗和技能，所以我願意踏出這重大的一步，跟隨Terence成為財策顧問。」



珍惜每次見面 真誠分享想法



理財策劃顧問的工作性質有別於傳統職場，不少專業人士即使本身擁有豐富社會經驗，轉職時仍需經歷適應期。而Yan更非金融或商業背景出身，但她強大的自律和勤奮，加上以往工作時已習慣了「兵來將擋」，樂於與「變化」、「新嘗試」成朋友，Yan很快便適應下來，而她把一切功勞歸於Terence及宏利的協助。Yan分享道：「除了公司有充足的專業培訓，Terence及團隊亦會把多年的成功經驗轉化到團隊文化、培訓之中，只要虛心學習並實行Terence及大家的建議，便會找到自己的一套成功方程式。」

▲ Yan很感恩能從Terence（左）身上得到啟發及支持，令她開創了從未想過的人生新一頁。Terence亦讚賞Yan凡事準備充足，而且思路清晰，有同理心，故能夠短時間內連續獲得MDRT資格是實至名歸。

除此之外，Yan還提到自己的心得是主動接觸朋友時，不會視之為工作流程的一部分，反而會珍惜每次與朋友見面的時間，以心相待，種下互信關係的種子，慢慢去灌溉，對方才會願意分享內心真實的需要和感受，使Yan知道自己如何能以專業去服務對方，助客戶填補保障缺口。



崗位轉變 助人之心不變



Yan以往任職社福機構時，主要服務有特殊學習需要（SEN）的學童，體會過不少家長的擔憂和辛酸：「這些家長24小時都全心灌注在照料小孩的日常生活上，很多對日後的生活保障、教育經費安排都未能顧及，我自己成為了媽媽之後更是感觸良多，所以希望可盡一己之力去給予大家一些意見，未雨綢繆。」

▲ Yan成為媽媽後，她更體會到為人父母的心情及安穩生活的重要性，希望藉自己的專業去幫助更多家庭過上理想生活。

即使行業及崗位有所改變，Yan真誠助人、用心服務的態度依舊，令她快速獲得客戶的認同，慢慢累積起客戶群，成為其財策事業的根基。對此，Yan深感欣慰，亦十分感激一班客戶朋友對她的信任，令她更有動力專注在財策行業繼續發展，藉自己的力量去幫助更多有需要的家庭。



準備迎接在財策行業的第三個年頭，Yan選擇走上發展團隊之路，再不是單人匹馬跑業務，希望透過更多人的力量去為客戶服務。Terence笑言支持其任何決定:「財策工作的優勢正是自由度大，發展方向、進度全由自己話事，故我沒有為Yan定下甚麼目標，只希望她能在工作中找到自己的價值和滿足感，用心及用專業去對待客戶，相信回報也就隨之而來。」



（特約）