反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰

英國首相約翰遜早前接受訪問時表示，「如果俄羅斯總統普京係女人，唔會入侵烏克蘭」。其言論引來普京親自反撃，斥責約翰遜言論不當，並列舉前英國首相戴卓爾夫人向阿根廷發動戰爭做例子。

約翰遜：如果普京係女人 唔會有烏克蘭戰爭 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周二（28日）接受德國廣播公司ZDF訪問 ，期間以普京（Vladimir Putin）為例子「抽水」。他聲稱如果普京是女人，絕不會向烏克蘭發動戰爭，又指普京發動烏克蘭戰爭是男性壞榜樣。

普京周三（29日）在土庫曼斯坦發表講話時直斥約翰遜言論不當，他沒有大篇幅反駁約翰遜，僅列戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）為例，指對方在1982年向阿根廷發動戰爭，藉以控制福克蘭群島（Falkland Islands）。普京指，例子表明女性都會發動戰爭。

普京警告北約如在瑞典芬蘭駐軍 俄會作對等回應 【下一頁】

另一方面，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov） 向俄羅斯新聞社（RIA）表示 ，

心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud） 如果仲在生，實鍾意呢個研究對象（約翰遜）。 good old Freud would have loved having in his lifetime such a subject for his research.

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）亦指責約翰遜「想像力爆棚」。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明