反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰

英國首相約翰遜早前接受訪問時表示,「如果俄羅斯總統普京係女人,唔會入侵烏克蘭」。其言論引來普京親自反撃,斥責約翰遜言論不當,並列舉前英國首相戴卓爾夫人向阿根廷發動戰爭做例子。

約翰遜(Boris Johnson)周二(28日)接受德國廣播公司ZDF訪問 ,期間以普京(Vladimir Putin)為例子「抽水」。他聲稱如果普京是女人,絕不會向烏克蘭發動戰爭,又指普京發動烏克蘭戰爭是男性壞榜樣。

普京周三(29日)在土庫曼斯坦發表講話時直斥約翰遜言論不當,他沒有大篇幅反駁約翰遜,僅列戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)為例,指對方在1982年向阿根廷發動戰爭,藉以控制福克蘭群島(Falkland Islands)。普京指,例子表明女性都會發動戰爭。

另一方面,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov) 向俄羅斯新聞社(RIA)表示 ,

心理學家佛洛伊德(Sigmund Freud) 如果仲在生,實鍾意呢個研究對象(約翰遜)。

good old Freud would have loved having in his lifetime such a subject for his research.