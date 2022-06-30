  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息

科技 18:10 2022/06/30

分享：

分享：

OpenSea表示，Customer.io一名員工複製了客戶電子郵件列表，並在未經授權下，洩露給第三方。

NFT交易平台OpenSea近日被爆出私隱安全事故。OpenSea官方表示，其負責管理該平台電子郵件通訊的供應商Customer.io，其中一名員工濫用訪問權限，下載了OpenSea用戶電子郵件資訊，並向第三方共享相關資訊。大批OpenSea用戶其後紛紛在社交平台Twitter上表示，最近經常受到釣魚攻擊和詐騙信息轟炸，懷疑與是次事件有關。

【NFT爭議】遭Nike指控NFT侵犯商標　StockX發表聲明反擊

【NFT】無聊猿母公司Discord帳戶被駭　損失約282萬港元

OpenSea表示，Customer.io一名員工複製了客戶電子郵件列表，並在未經授權下，洩露給第三方。OpenSea提醒，若用戶過去曾與OpenSea共享電子郵件，可能會受到影響。

OpenSea又強調，目前正在與Customer.io合作進行內部調查，並已將此事件報告給執法部門。OpenSea提醒，數據洩露主要為電子郵件地址，因此用戶遇到電子郵件網路釣魚的可能性會更高。

【NFT手遊】內地禁新興NFT遊戲Stepn　開發商：用戶該自行安排資產

責任編輯：曾曉汶

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
2022/05/24
【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
2022/05/16
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
【NFT】第一屆NFT流行曲創作大賽　冠軍可獲3萬兼作NFT發售
2022/05/13
【NFT】第一屆NFT流行曲創作大賽　冠軍可獲3萬兼作NFT發售
【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT
2022/05/10
【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT

你可能感興趣

【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
15:01 2022/05/24
【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
15:05 2022/05/16
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
【NFT】第一屆NFT流行曲創作大賽　冠軍可獲3萬兼作NFT發售
09:30 2022/05/13
【NFT】第一屆NFT流行曲創作大賽　冠軍可獲3萬兼作NFT發售
NFT 罪案 網絡保安 網購平台 網絡熱話 Twitter 社交平台

上一篇文章

【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔

下一篇文章

【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】Pokémon Go開發商新作亮相　進軍NBA以AR打街頭籃球
【元宇宙】Pokémon Go開發商新作亮相　進軍NBA以AR打街頭籃球
【網絡攻擊】黑客針對反墮胎主義　外洩大量美國州政府數據
【網絡攻擊】黑客針對反墮胎主義　外洩大量美國州政府數據
【華為爭議】英國電信呼籲當地政府　延長移除華為設備限期
【華為爭議】英國電信呼籲當地政府　延長移除華為設備限期
【疫下工作】智能技術助企業運作　拓疫下新工作模式
【疫下工作】智能技術助企業運作　拓疫下新工作模式
【招聘陷阱】FBI接獲僱主投訴　不法份子涉盜用他人資訊及Deepfake技術求職
【招聘陷阱】FBI接獲僱主投訴　不法份子涉盜用他人資訊及Deepfake技術求職
【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok
【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款