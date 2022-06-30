【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息

▲ OpenSea表示，Customer.io一名員工複製了客戶電子郵件列表，並在未經授權下，洩露給第三方。

NFT交易平台OpenSea近日被爆出私隱安全事故。OpenSea官方表示，其負責管理該平台電子郵件通訊的供應商Customer.io，其中一名員工濫用訪問權限，下載了OpenSea用戶電子郵件資訊，並向第三方共享相關資訊。大批OpenSea用戶其後紛紛在社交平台Twitter上表示，最近經常受到釣魚攻擊和詐騙信息轟炸，懷疑與是次事件有關。

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OpenSea表示，Customer.io一名員工複製了客戶電子郵件列表，並在未經授權下，洩露給第三方。OpenSea提醒，若用戶過去曾與OpenSea共享電子郵件，可能會受到影響。

OpenSea又強調，目前正在與Customer.io合作進行內部調查，並已將此事件報告給執法部門。OpenSea提醒，數據洩露主要為電子郵件地址，因此用戶遇到電子郵件網路釣魚的可能性會更高。

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責任編輯：曾曉汶