美密蘇里州表明不禁事後丸 醫療系統恢復供應

美國最高法院上周推翻墮胎權後，多州料全面禁止墮胎，引發民眾搶購避孕用品。密蘇里州一個主要醫療系統一度暫停供應俗稱事後丸的緊急避孕藥，直至密蘇里州總檢察長辦公室澄清並無禁止緊急避孕藥後，醫療系統宣布恢復供應。

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德州、密蘇里州及路易斯安那州等13州的墮胎禁令，於最高法院宣判後因觸發法（trigger laws）隨即生效。根據密蘇里州法律，如有人提供墮胎服務將面臨刑事起訴，有機會被判監禁5至10年。

當地媒體《Kansas City Star》報道，密蘇里州最大城市堪薩斯城的醫療系統Saint Luke's Health System，本來於周二（28日）宣布為確保完全遵守聯邦以及州法律，停止在密蘇里州範圍提供緊急避孕藥。

但密蘇里州總檢察長發言人周三（29日）聲稱，密蘇里州法律並無禁止民眾使用緊急避孕藥或其餘避孕措施。

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Saint Luke's Health System周三推翻決定，指將會恢復緊急避孕藥供應。發言人指出法律要求含糊不清，甚至州政府官員也不確定哪些行為會違反墮胎禁令。

發言人表示會密切關注密蘇里州墮胎觸發法的法律進展，包括密蘇里州州長和總檢察長辦公室最近關於使用緊急避孕藥的言論。

Saint Luke's Health System特別提到如果違反墮胎法令，醫療服務供應者有被刑事起訴的風險，憂慮該州法律仍可能將緊急避孕界定為違法行為，不希望轄下醫生承受風險。

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責任編輯：鄭錦玲