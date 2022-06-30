【美股焦點】大摩：美國經濟衰退的可能性增倍　美股恐再跌10%先見底

美股大跌，有投資者或會考慮「撈底」，但摩根士丹利投資長Lisa Shalett 認為，在聯儲局本月初時候決定加快加息步伐後，許多公司尚未改變盈利預測，因此股市還有更大的下跌空間。

Lisa Shalett 說，聯儲局加息增加了借貸成本，導致利潤下降。除非公司盈利下降，否則周期性熊市不會結束，這使得第二和第三季度的業績報告至關重要。

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她還指出，今年美國經濟出現衰退的可能性在最近增加了一倍，達到50%以上。對投資者而言，這意味著標準普爾500指數可能會再下跌10%至3,450點。

然而，Lisa Shalett 認為，如果美國經濟確實陷入衰退，那可能是溫和的衰退。「根據我們對經濟基本面的評估，我們認為任何潛在的衰退都是輕微的，類似於1990-1991年。」她續指，因為當地有強勁的資產負債表、穩健的資本支出、強勁的勞動力市場以及經濟中最具週期性的部分的庫存緊張等因素，都成為壓制經濟衰退的因素。

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責任編輯：黃苑筠