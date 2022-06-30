  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英倫銀行行長警告 英國或面臨更快及更大經濟衰退

環球社會熱點 17:39 2022/06/30

分享：

分享：

受俄烏戰爭及通脹高企等因素影響，外界普遍看淡英國經濟預測。英倫銀行警告，相較其他歐洲國家，英國正面臨更快及更大型經濟衰退。英國央行英倫銀行指，目前英國經濟正承受來自外部的巨大衝擊，已到達轉捩點。

英司機嫌油價貴鬧加油站員工 汽油罪案按年增6成 【下一頁】

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周三（29日）出席會議時表示，英國經濟正受新冠疫情、生活成本上漲、俄烏戰爭及通脹高企因素影響。貝利警告，相較其他歐洲國家，英國經濟或面臨更快及更大型的衰退，並指近月已見相關跡象。

貝利承認，英國經濟正承受來自外部的巨大衝擊，造成的影響非常大，包括國內需求減少，衝擊將波及國內勞動力市場，導致通脹上升。貝利同時指，英國經濟現時明顯出現放緩，已屆轉捩點。

歐盟2035年起禁絕燃油新車 德國同意妥協 【下一頁】

英國倫敦政治經濟學院經濟學教授Swati Dhingra亦認同說法，指英國經濟放緩較預期中更迫在眉睫。她同時亦表示，在消費者信心及通脹方面，英國表現較其他七國集團（G7）差，並敦促英倫銀行採取非常緩慢（very gradual）的方式加息。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
2022/06/29
英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
英國刑事法大律師罷工要求加薪25% 促增法援預算
2022/06/27
英國刑事法大律師罷工要求加薪25% 促增法援預算
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
2022/06/27
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
英擬再收緊鋼鐵入口限制 保護本地生產商
2022/06/26
英擬再收緊鋼鐵入口限制 保護本地生產商
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
2022/06/23
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回

你可能感興趣

英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
15:45 2022/06/29
英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
英國刑事法大律師罷工要求加薪25% 促增法援預算
17:30 2022/06/27
英國刑事法大律師罷工要求加薪25% 促增法援預算
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
17:33 2022/06/27
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
經濟 經濟數據表現 經濟衰退 網絡熱話 英倫銀行 英國 歐洲 通脹 戰爭 七大工業國集團

上一篇文章

反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰

下一篇文章

美密蘇里州表明不禁事後丸 醫療系統恢復供應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

意大利一市禁髮廊為顧客洗兩次頭 違者最多罰逾4000元
意大利一市禁髮廊為顧客洗兩次頭 違者最多罰逾4000元
碧咸嫂出席婚禮要求大改餐單 被指難搞
碧咸嫂出席婚禮要求大改餐單 被指難搞
【移民澳洲】墨爾本太空艙月租5000蚊 租盤供不應求
【移民澳洲】墨爾本太空艙月租5000蚊 租盤供不應求
【烏克蘭戰爭】俄烏交換戰俘 瑞典芬蘭入北約損對俄關係（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄烏交換戰俘 瑞典芬蘭入北約損對俄關係（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日 時間19:00）
美國歌手R Kelly鋃鐺入獄 被判重囚30年
美國歌手R Kelly鋃鐺入獄 被判重囚30年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款