英倫銀行行長警告 英國或面臨更快及更大經濟衰退

受俄烏戰爭及通脹高企等因素影響，外界普遍看淡英國經濟預測。英倫銀行警告，相較其他歐洲國家，英國正面臨更快及更大型經濟衰退。英國央行英倫銀行指，目前英國經濟正承受來自外部的巨大衝擊，已到達轉捩點。

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英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周三（29日）出席會議時表示，英國經濟正受新冠疫情、生活成本上漲、俄烏戰爭及通脹高企因素影響。貝利警告，相較其他歐洲國家，英國經濟或面臨更快及更大型的衰退，並指近月已見相關跡象。

貝利承認，英國經濟正承受來自外部的巨大衝擊，造成的影響非常大，包括國內需求減少，衝擊將波及國內勞動力市場，導致通脹上升。貝利同時指，英國經濟現時明顯出現放緩，已屆轉捩點。

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英國倫敦政治經濟學院經濟學教授Swati Dhingra亦認同說法，指英國經濟放緩較預期中更迫在眉睫。她同時亦表示，在消費者信心及通脹方面，英國表現較其他七國集團（G7）差，並敦促英倫銀行採取非常緩慢（very gradual）的方式加息。

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責任編輯：李俊儀