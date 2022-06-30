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【零售銷售】香港5月零售銷售跌1.7%遠遜預期　4、5月合計仍升4.7%

宏觀解讀 16:59 2022/06/30

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【零售銷售】香港5月零售銷售跌1.7%遠遜預期　4、5月合計仍升4.7%

統計處發表香港5月零售業銷貨額數字，期內總銷貨價值為291億元，按年跌1.7%，遜於預期的增長8.4%以及4月份的11.7%升幅。按年比較，今年首五個月合計的零售業總銷貨價值跌2.9%。

期內，網上銷售22億元，佔零售業總銷貨價值7.7%，按年升2.0%；按年比較，今年首五個月的零售業網上銷售價值合計升29.0%。

扣除價格變動後，5月份零售業總銷貨數量按年跌4.9%，遠遜預期的升8%及4月份的8.1%升幅；按年比較，今年首五個月合計的零售業總銷貨數量跌5.9%。

按類別劃分，超級市場貨品銷貨價值跌5.2%，百貨公司貨品跌4.4%；服裝跌2.1%；電器及其他未分類耐用消費品跌2.3%；藥物及化妝品跌5.3%；汽車及汽車零件跌31.7%；傢具及固定裝置跌5.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值升7.1%；食品、酒類飲品及煙草升1.9%。

較第一季7.6%跌幅已顯著改善

截至5月底三個月按季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值升3.1%，經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升1.8%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在4月錄得強勁的按年升幅後，5月輕微下跌。然而，受惠於本地疫情緩和及消費券計劃的支持，4月及5月合計零售業總銷貨價值仍按年升4.7%，較第一季7.6%的跌幅顯著改善。展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復。

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