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【業績｜零售股】莎莎全年度虧損略收窄至3.4億元　不派息　港澳同店銷售升近17%

股市 16:53 2022/06/30

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莎莎全年度虧損略收窄至3.4億元　不派息　港澳同店銷售升近17%

莎莎 （00178） 收市後公布，截至3月底止，全年虧損3.4億元，較對上一財年蝕3.5億元略為減少。莎莎表示，鑑於市場的經營環境嚴峻及前景未明，不建議派發末期股息。莎莎表示，將會持續加大於線上投資，並於香港市場繼續關閉虧損或者租金過高的店舖，或搬往更優越的位置，但會同時考慮於住宅區開設新店。

若撇除採納香港會計準則第36號所確認的零售店舖資產減值撥備、政府補貼及臨時租金減免及已終止經營業務的業績，集團全度度虧損按年減少41.5%。

港澳同店銷售升17%

期內，集團持續經營業務的營業額上升12.1%至34.1億元，港澳市場的零售及批發銷售額增長10.6%至22.1億元。

港澳市場期內的同店銷售增長16.9%，於香港，同店銷售按年升12.6%，零售銷售亦增長6.1%。至於澳門，上半財年受惠於內地旅客復甦而銷售反彈，但下半財年則因當地與內地廣東省爆發不同規模的疫情，對內地旅客人次造成負面影響，故全年度澳門零售銷售升27.9%。

截至3月底止，莎莎於港澳市場的零售店總數已由2019年高峰期的118間減至85間，按年則淨減少15間，關閉的店大多位於香港的遊客區。集團整體共有234間店。

於內地市場，受累疫情，同店銷售跌15.4%，由於經營虧損擴大及實體店大幅減值，集團在內地錄得年內虧損1.4億元，較對上一個財年蝕約1270萬元擴大。

至於綫上銷售，營業額按年升38.8%至6.96億元，佔總營業額的比例增至20.4%，利潤約690萬元。

4月至6月中營業額按年跌4.7%

莎莎表示，截至4月至6月26日止的首財季，集團營業額按年跌4.7%，內地、港澳及綫上業務依次跌16.4%、9.5%及4.2%，馬來西亞則升1倍。同店銷售方面，內地及港澳分別跌22%及4.1%，馬來西亞則升50.5%。

另外，首席財務總監陸楷將於8月25日舉行的股東大會完結後退任。

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港股 莎莎國際（00178）

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