▲ 【新股IPO】安永預計港新股全年集資規模達2200億 難以打入全球三甲、有機會衝擊前五

安永今日公布上半年新股市場總結報告，同樣調整了本港新股市場全年集資預測，預計今年香港新股市場的集資額為2200億元。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，上交所以及深交所在下半年的表現會繼續保持強勁，相信將會穩入全球集資規模排名「三甲」，而港交所進入前三的機會較微，但仍有機會衝擊前五位。

港股新股市場上半年集資額大減九成，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，上半年已有心理準備市況對新股市場的影響頗大，但最終結果「差到估唔到」。不過，他預計，在目前已經遞交上市申請的170間企業中，預計有一兩間公司的集資規模會達數百億元，而港股市場資金仍然充裕，下半年陸續有更多新股上市。

蔡偉榮又指，內地目前政策方向是穩定經濟增長，並鼓勵企業上市融資，因此相信企業在資本市場集資，增加現金儲備以發展是大趨勢，經濟發展不會「開倒車」。

除此以外，他建議交易所應考慮減少交易費用，以鼓勵更多投資者進行交易，提高市場活躍性，同樣有助新股市場恢復熱度。

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