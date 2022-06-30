  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】安永預計港新股全年集資規模達2200億　難以打入全球三甲、有機會衝擊前五

新股IPO 16:49 2022/06/30

分享：

分享：

【新股IPO】安永預計港新股全年集資規模達2200億　難以打入全球三甲、有機會衝擊前五

安永今日公布上半年新股市場總結報告，同樣調整了本港新股市場全年集資預測，預計今年香港新股市場的集資額為2200億元。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，上交所以及深交所在下半年的表現會繼續保持強勁，相信將會穩入全球集資規模排名「三甲」，而港交所進入前三的機會較微，但仍有機會衝擊前五位。

港股新股市場上半年集資額大減九成，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，上半年已有心理準備市況對新股市場的影響頗大，但最終結果「差到估唔到」。不過，他預計，在目前已經遞交上市申請的170間企業中，預計有一兩間公司的集資規模會達數百億元，而港股市場資金仍然充裕，下半年陸續有更多新股上市。

蔡偉榮又指，內地目前政策方向是穩定經濟增長，並鼓勵企業上市融資，因此相信企業在資本市場集資，增加現金儲備以發展是大趨勢，經濟發展不會「開倒車」。

除此以外，他建議交易所應考慮減少交易費用，以鼓勵更多投資者進行交易，提高市場活躍性，同樣有助新股市場恢復熱度。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】德銀天下2418今日起招股　入場費約3227元

【新股IPO】中國石墨2237今日起招股　一手入場費約3788元

開啟hket App，閱讀全文
港股 美國 上海證券交易所 美國聯儲局 縮表 美股 中國市場 香港交易及結算所有限公司 安永 深圳證券交易所

上一篇文章

【業績｜零售股】莎莎全年度虧損略收窄至3.4億元　不派息　港澳同店銷售升近17%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指七一假前跌137點　商湯破底挫逾46%　ATM跌2%至4%（不斷更新）
【港股市況】恒指七一假前跌137點　商湯破底挫逾46%　ATM跌2%至4%（不斷更新）
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【商湯20】商湯禁售期屆滿股價曾瀉五成　逾3000買盤3元排隊撈貨尾市遭沖散
【商湯20】商湯禁售期屆滿股價曾瀉五成　逾3000買盤3元排隊撈貨尾市遭沖散
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款