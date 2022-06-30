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【零售市道】五月份零售銷售微跌1.7%　網上銷售微升2%

商業 16:40 2022/06/30

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政府公布五月份零售銷售微跌1.7% ，網上銷售微升（資料圖片）

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，顯示2022年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，較2021年同月下跌1.7%。2022年4月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2021年同月上升11.7%。與2021年同期比較，2022年首五個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.9%。

在2022年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，較2021年同月上升2.0%。2022年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2021年同月上升36.0%。與2021年同期比較，2022年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升29.0%。

扣除其間價格變動後，2022年5月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2021年同月下跌4.9%。2022年4月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2021年同月上升8.0%。與2021年同期比較，2022年首五個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌5.9%。

截至2022年5月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升3.1%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升1.8%。


政府發言人表示，零售業總銷貨價值在四月錄得強勁的按年升幅後，在五月輕微下跌。然而，受惠於本地疫情緩和及消費券計劃的支持，四月及五月合計零售業總銷貨價值仍按年上升4.7%，較第一季7.6%的跌幅顯著改善。發言人指出只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復。

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