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【互聯網監管】網信辦推意見稿：企業可簽訂標準合同向境外提供用戶信息　前提為掌握少於100萬用戶信息、須為非關鍵信息營運者

股市 16:39 2022/06/30

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【互聯網監管】網信辦推意見稿：企業可簽訂標準合同向境外提供用戶信息　前提為掌握少於100萬用戶信息、須為非關鍵信息營運者

網信辦宣布，為了規範個人信息出境活動，促進個人信息跨境安全、自由流動，起草《個人信息出境標準合同規定（徵求意見稿）》，文件提到，個人信息處理者若為非關鍵信息基礎設施運營者，而且處理個人信息不滿100萬人等，可以通過簽訂標準合同的方式向境外提供個人信息，合同生效後要向省級網信部門備案。

滴滴出行去年上市後，隨即被網信辦以進行安全審查為由，要求將其應用程式下架，引發數據安全監管風波。其後網信辦公佈《數據出境安全評估辦法（意見稿）》，限制處理100萬個人信息的企業若向境外提供個人信息，須向網信部申報及作安全評估。

企業可簽約向境外提供個人信息 惟列四大要求 

而最新《個人信息出境標準合同規定（徵求意見稿）》提到，個人信息處理者可以通過簽訂標準合同的方式向境外提供個人信息：

1）非關鍵信息基礎設施運營者；

2）處理個人信息不滿100萬人；

3）自2021年1月1日起累計向境外提供未達到10萬人個人信息；

4）自上年1月1日起累計向境外提供未達到1萬人敏感個人信息。

文件又要求，個人信息處理者向境外提供個人信息前，要開展個人信息保護影響評估，包括個人信息處理者和境外接收方處理個人信息的目的；出境個人信息的數量、範圍、類型、敏感程度。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析 ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

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