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英司機嫌油價貴鬧加油站員工 汽油罪案按年增6成

環球社會熱點 16:50 2022/06/30

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全球石油價格持續飆升，英國不少司機對此怨聲載道，甚至把怒氣發洩在油站職員身上。英國加油站運營商Ascona Group表示，前線員工受到司機辱罵情況大幅增加，亦有顧客不滿石油價格昂貴，指罵加油站員工「敲詐」。

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受俄烏戰爭影響，英國石油價格處於歷史高位，要入滿一輛普通汽車的汽油或柴油成本，平均超過100英鎊（952港元）。加油站運營商 Ascona Group表示，顧客看到石油價格後感到不滿，把怒氣發洩在加油站員工的情況大幅增加；英國汽油零售業協會（PRA）表示，全國汽油盜竊案持續上升。

負責追討能源債務的企業Forecourt Eye行政總裁費沙 （Nick Fisher）表示，駕駛人士對加油站工作人員態度愈來愈具挑釁性，他們不滿石油價格昂貴，質疑職員是否「敲詐」（ripped off），又提出「你想我點畀錢？」（how do you expect me to pay）之類的問題。

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費沙指，司機對燃料價格上漲感到不滿，亦打消在加油站購買雜貨及飲料等念頭，間接使加油站收入下降。

Forecourt Eye數據顯示，與去年同期相比，司機入油後無付款的事件按年增加61%，預料會為企業帶來每年2,500萬英鎊（2.38億港元）損失。

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責任編輯：郭麗明

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