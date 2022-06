英司機嫌油價貴鬧加油站員工 汽油罪案按年增6成

全球石油價格持續飆升,英國不少司機對此怨聲載道,甚至把怒氣發洩在油站職員身上。英國加油站運營商Ascona Group表示,前線員工受到司機辱罵情況大幅增加,亦有顧客不滿石油價格昂貴,指罵加油站員工「敲詐」。

英女子謊稱患癌呃逾43萬善款 法庭判賠48元惹爭議 【下一頁】

受俄烏戰爭影響,英國石油價格處於歷史高位,要入滿一輛普通汽車的汽油或柴油成本,平均超過100英鎊(952港元)。加油站運營商 Ascona Group表示,顧客看到石油價格後感到不滿,把怒氣發洩在加油站員工的情況大幅增加;英國汽油零售業協會(PRA)表示,全國汽油盜竊案持續上升。

負責追討能源債務的企業Forecourt Eye行政總裁費沙 (Nick Fisher)表示,駕駛人士對加油站工作人員態度愈來愈具挑釁性,他們不滿石油價格昂貴,質疑職員是否「敲詐」(ripped off),又提出「你想我點畀錢?」(how do you expect me to pay)之類的問題。

王室公務外遊費近4300萬 威廉凱特遊加勒比豪洗215萬 【下一頁】

費沙指,司機對燃料價格上漲感到不滿,亦打消在加油站購買雜貨及飲料等念頭,間接使加油站收入下降。

Forecourt Eye數據顯示,與去年同期相比,司機入油後無付款的事件按年增加61%,預料會為企業帶來每年2,500萬英鎊(2.38億港元)損失。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明