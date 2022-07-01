【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元

▲ 持續逾月的港元定存加息戰，今天卻罕現有大小行掉頭減息。

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正當大家喜迎慶回歸假期之際，追息族注意，因兩間大小港銀6月30日（周四）掉頭減港元定期存款息，市場緊盯半年結後會否掀降息潮。包括本周初兩連加的建行亞洲，剛微削1年期0.05厘，新息率報1.95厘。同樣，上半年勇進搶存的星展，則短加長減，新近調高3個月0.2厘、至1.6厘，卻狠削1年期0.3厘、至失守兩厘關，只得1.8厘。

本周僅有4個交易日，至今3行撤高息優惠，本周二（28日）TOM 集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank），把新推1個月2.2厘快閃息下架。

拆息不升反跌 加息搶客戰降温

專家拆解，業界開始减息，畢竟時值半年結日，1個月拆息不升反跌，且已3連跌，新報0.87厘；1年期亦兩連挫，現報3.31厘。僅隔夜息因長假而挾升近1厘、至1.4厘，創兩年新高。

市料踏入下半年，加息搶客戰稍降溫，皆因自美國於3月中加息以來，港元拆息已輾轉大幅抽升，與美元的息差慢慢收窄，套息誘因漸削，令走資壓力略減，遂料港銀於半年結後善用喘息空間，暫毋須盲目鬥蝕息搶存。

眼下正值跨季周，由於不少定存已到期，暫未悉會否延期，例如富邦1年期的2.8厘，3個月期方面，花旗的2.28厘、以及小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar）夥拍八達通推兩厘息，齊於6月底屆滿。暫只有華僑永亨回覆指，旗下388天享3厘息稍延長至7月2日（周六）才截止。

尚幸，另有中小行扒逆水，更罕現破頂息，集友於周二把7天年息微加0.2厘、新報6厘，再創短存新高息；如以存款上限500萬元計，料速賺約5,700元利息。大眾銀行6月30日（周四）也提高1年期0.1厘、至2.4厘；惟相比同期高息王即信銀國際的2.85厘，仍有距離。

此外，目前1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘摘冠，但指定理財戶須成功完成特定股票交易計劃，再開立定存才獲額外獎賞等附帶條件。兩年期則以招商永隆的2.7厘稱霸。

誠然，上周基於半年結效應，竟多達17間大小業界鬥加息，包括滙豐及渣打香港 （02888） 等，數目之多為今年最旺場。市場聚焦持續逾月的加息搶客戰，在季結因素結束後而暫告終。

順帶一提，礙於聯儲局激進加息，令港息也不斷抽高，銀行的資金成本難免趨升，中小業界早前爆瘋狂搶錢潮，唯恐被迫收斂。況且，近月猛搶定存的富邦，頻推拋離同業的超高息，6月29日（周三）率先上調新造樓宇的H按封頂息，加0.225厘，凸顯銀行的成本壓力。

金管局為捍衛聯滙，自5月中以來，迄今已接錢逾千億元，銀行體系總結餘已驟降至僅約2,333億元，但憧憬回歸送大禮，刺激港股造好，本周的走資潮暫斂。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源