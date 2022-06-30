▲ 【瑞典加息】瑞典央行加息50個基點至0.75厘 預計政策利率明年初接近2厘

瑞典央行公布加息半厘，政策利率由原先的0.25厘，提高至0.75厘，7月6日生效。央行執行委員會預計政策利率未來會進一步提高，在明年年初將接近2厘。

執行委員會決定，今年下半年，瑞典央行的資產持有量將比4月份決定的更快縮減。今年下半年，央行將購買185億瑞典克朗的債券，而非早前決定的370億瑞典克朗。通脹率預計將在明年回落，並從2024年起接近2%。

瑞典央行：俄侵烏、內地疫情封控推高能源食品價

央行指，由於俄羅斯入侵烏克蘭和中國內地與大流行病有關的限制，需求增長快於供應而產生的不平衡現象更嚴重，這已推高了能源、各種輸入貨品和食品的價格。瑞典和國外的高通脹率正在影響家庭，並削弱了購買力。

央行指，瑞典的價格上漲現已日益蔓延，自年初以來，商品、食品和服務的價格上漲速度大大超過預期。公司的成本已迅速增加。強勁的需求使得它們有可能轉嫁到消費者價格上。也有迹象表明價格制定行為發生了變化，即公司相對於成本增加的程度，異常強烈提高了價格。

央行預計在今年餘下時間內通脹將保持在7%以上。因此，高通脹在價格制定和工資形成中變得根深蒂固的風險已增加，故瑞典央行需要利用貨幣政策來確保通脹回到目標。這讓價格和工資制定者明白，通脹目標可以繼續作為一個基準。

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