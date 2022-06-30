【澳元定存】澳元定存高息王11厘 澳央下周料加息0.5厘

▲ 澳洲將於下周二議息，花旗及中銀香港齊料加息0.5厘。

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澳洲將於下周二（7月5日）議息，花旗及中銀香港 （02388） 專家齊料再加息0.5厘。澳央行已於5月開始加息四分一厘，乃10年來首次出手；6月更加半厘，為22年來最大上調幅度，令政策利率升至0.85厘。花旗估計，澳洲今明兩年再累加2.25厘，至明年底見3.1厘才收手。

中小港銀率先為澳元定期存款息率掀戰幔，集友剛把7天年息享10厘的截止期，由今天（6月30日）延長至9月底。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪回應本報查詢指，由於澳洲通脹開始明顯急升，導致澳央行於6月由相對鴿派加入鷹派行列，超出市場預期加息0.5厘。此外，隨着環球通脹持續高企，美國聯儲局及其他央行均由落後轉為追趕或想領先通脹曲，使市場早前預期澳央行或於7月加息0.75厘。

中銀：商品貨幣 澳元加元看高

惟高耀豪表示，澳儲行行長上周表示，7月加息應以0.25厘至0.5厘的幅度進行，不會達到市場預期。澳洲每季公布通脹數據，第二季CPI將於7月底公布，澳央行解釋，以目前通脹情況，需要研究追蹤每月通脹數據，代表澳央行雖然不願加息太快影響經濟，但預期應該會先行於第二季數據公布前保持上月的加息幅度，以便加快控制通脹，因此7月初議息料只加0.5厘。

高耀豪續說，因澳央行退市、加息比其他央行稍遲，疊加包括內地的環球經濟正走出疫情的反彈之中，需求帶動將支持澳洲通脹維持一段時間，所以預期澳央行很大可能在之後1至2個月維持加息0.5厘的幅度。目前利率期貨反映今年底利率將達3.3厘，即尚有接近2.5厘的潛在加幅。當加息幅度進一步提升，澳央行將密切注意對樓價的影響，因澳央行每月議息，所以比其他央行更會依賴數據（Data Dependence）判斷加息的需要。

問及3大商品貨幣中，最看好哪隻。高耀豪認為，澳紐加三隻商品貨幣之中，澳元及加元未來表現相對應該優於紐元。原因是澳央行加息起步較遲，目前相對上仍然維持一定保留性，代表經濟受加息影響較小，將支持經濟及通脹多一段時間，亦支持利率其後趕上，對澳元帶來滯後支持。

談及加元，高耀豪料仍然受惠於油價的韌性，復添加央行眼下的利率取態接近聯儲局；再者，美加經濟密切，使加元和美元的相關性較高。美元若再走強，對其他貨幣的影響應較加元為高。

反觀，紐央行最早開始加息，並仍然維持鷹派的方向。加息雖能支持紐元，但早於其他地區加息，代表紐國經濟較早開始受利率成本影響。何況新西蘭的消費物價指數中，房屋相關佔比較高，紐國樓價近月已作出一定調整，代表CPI可能會早於其他地區回軟，使紐央行最終加息幅度很可能低於市場預期，從而使紐元中表現受影響。可是，紐國目前仍以0.5厘加息幅度推進，況且7月底當地邊境完全解封，短期對紐元仍有一定支持。

高耀豪補充，整體商品貨幣均受惠於需求上升的支持，惟環球經濟衰退一旦出現，就將重估需求，為3隻貨幣帶來較大影響。

花旗：澳元3個月目標價0.68

此外，美資大行為澳紐加元的後向把脈，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，澳央行耐心加息將持續到2023年，甚至較大多數G10央行的加息時間更長。花旗預計當局或將在7月、8月和9月再分別加息50個基點，但隨後在11月或減慢步伐至加息25個基點，年底現金利率為2.6厘，2023年底利率或升至3.1厘。

廖嘉豪表示，主流貨幣中偏好商品貨幣，其中加元與其他商品貨幣相比表現良好。中期而言，隨着全球央行繼續收緊貨幣政策，以及全球經濟增長擔憂的出現，預計風險情緒仍可能會普遍承壓，但加元可能會優於其他G10貨幣（美元以外），因加元經濟基礎穩健，且相對與中國和歐洲的增長風險關係不大。

廖嘉豪料，澳元於3個月內見0.68，未來半年至1年報0.69，兩年長期目標挑戰0.76。加元同期目標依次為1.31、1.33及1.25。紐元3個月預測為0.61，半年至1年為0.62，長期目標0.68。

1個月年息 花旗2.5厘奪冠

另一方面，縱使澳洲加息不及美加進取，但港銀仍勇進搶澳元定期存款，包括大眾銀行把1年期加至1.5厘，但仍不敵星展的1.8厘。至於1個月年息，仍以花旗的2.5厘奪冠。

比拼7天年息，恒生 （00011） 、中銀香港、集友、南商及富邦皆為10厘，滙豐（HSBC）的相同短存更達11厘膺高息王。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源