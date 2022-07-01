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【AI訓練】Open AI觀看7萬小時YouTube影片　學懂遊玩Minecraft

10:00 2022/07/01

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OpenAI研究團隊指出，OpenAI觀看7萬小時的YouTube後，已學會遊玩經典遊戲《Minecraft》。

由科技狂人Elon Musk創辦的非牟利AI組織OpenAI，近日又有新突破！OpenAI研究團隊指出，透過使用「影片預訓練（Video PreTraining，VPT）」技術，讓OpenAI觀看YouTube教學影片並訓練其逆動力學模型（Inverse Dynamics Model，IDM），學習遊玩經典遊戲《Minecraft》。

【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔

【人工智能】Shell加速能源轉型　AI布局改善端對端流程

團隊表示，他們共收集2,000小時真人玩遊戲的樣本資料集，並讓OpenAI觀看了7萬小時影片後，IDM模型已學會部分行為，包括：砍樹以收集木材，並將木材組合成工作台等，還可以進行游泳、狩獵、進食，甚至支柱跳躍等其他較複雜的活動。為了讓AI完成特別困難的挑戰，研究人員甚至採用強化學習（Reinforcement Learning）來進行魔鬼訓練。

事實上OpenAI早於2019年，就曾擊敗《Dota2》國際電競比賽「The International」冠軍隊伍，站上世界巔峰。

【AI爭議】微軟限制人臉識別工具Azure Face　取消情緒識別功能存取權限

責任編輯：曾曉汶

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