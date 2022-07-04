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【職場熱話】一個月前通知老闆要辭職 仍被指不負責任 打工仔揭是對方小氣感無奈

理財智慧 13:33 2022/07/04

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辭職要一個月通知相信不少人都知道，但原來就算早一個月通知仍會被指不負責任，惹老闆不滿？近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自己已經早一個月通知老闆要辭職，怎料卻被指不負責任，更讓他馬上走人，才知道原來是對方不滿他找到新工作，因而感到無奈。

樓主指合約寫清楚辭職要一個月通知，他在上星期遞信，理應是做到月底。誰知被老闆罵辭職只是給辭職信和一個月通知就想走，是很不負責任，他更生氣到補上所有假讓樓主馬上走。樓主稱老闆是想營造他被解僱的感覺，但每個同事都知道是因為他找到工作而老闆太小氣，因此覺得對方做得很難看。

【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8% 但扣除通脹後實質薪金 與去年同期大致相同見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

有網民認為「老闆會早幾個月通知解僱員工？如說是，他也很有責任感」、「你老闆不如當初不要在僱傭合約這樣寫，跟足程式仍這麼小氣」、「問他正確辭職方法是怎麼樣」。

【職場熱話】面試見HR是多餘？ 工作性質只作招聘 打工仔質疑請人與否根本非其決定下一頁

亦有網民指「都給了辭職信，甚麼時候走我說了算」、「他解僱就更好，計好全部假期和代通知金」；有人則笑稱「我也想退休才通知你，但工資有多差你也知道的」。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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責任編輯：陸盈希

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