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【新股IPO】中國石墨2237今日起招股 入場費約3788元

股樓投資 22:27 2022/06/30

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中國鱗片石墨精礦及球形石墨領先生產商中國石墨（新上市編號:02237）周四（30日）起至下周五（7月8日）招股，全球發售4億股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，招股價介乎0.325元至0.375元，以每手1萬股計，一手入場費3787.8元；7月18日掛牌；獨家保薦人為力高企業融資。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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中國石墨於內地從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨，2021年收益1.98億元人民幣，按年增長17.55%，年內溢利5332.5萬元人民幣，增長44.57%。是次集資所得，其中約32.4%擬用於土地收購成本；約31.6%用於建設成本；約36%用於購買和安裝機械及設備。

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記者：張以正

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中國石墨（02237） IPO 港股

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