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【新股IPO】德銀天下2418今日起招股 入場費3227元

股樓投資 21:52 2022/06/30

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德銀天下（新上市編號：02418）今日（30日）至下周五（7月8日）起招股，擬全球發售5.43億股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，招股價介乎1.78元至2.13元，以每手1500計，一手入場費3227.2元；7月15日掛牌；獨家保薦人為中信建投。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

該公司是次上市引入了3名基石投資者，分別為陝西泰德、西安遠大及銳明電子，合共認購公司2600萬美元股份。

【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題【見下頁】

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德銀天下是次集資所得，其中約37.5%將用於商用車後市場線下數碼化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設；約22.5%用於商用車後市場線上服務平台（車輪滾滾在線平台）的持續搭建；約30%用於提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力；約10%用於補充一般營運資金。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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記者：張以正

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德銀天下（02418） IPO 港股

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