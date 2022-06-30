【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東

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Tesla宣布在西貢、港島南及九龍東推出V3超級充電站，3個充電站共提供15個V3超級充電器和 70個目的地充電器。
Tesla今次宣布的3個全新V3超級充電將陸續在西貢、港島南及九龍東正式投入服務，分別位於西貢WM酒店、港島南的香港海洋公園萬豪酒店及觀塘亞太中心。
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Tesla表示，連同該公司現時全港18區的 Tesla 54個超級電站，共提供261個Supercharger超級充電器和超過 600 個 Tesla 目的地充電器。而V3超級充電為目前市場上最快的充電技術，Model 3 或 Model Y 只需 15 分鐘即可補充達275公里的電量，同場亦有 10 個目的地充電器。
1.WM 酒店停車場資料
地址：西貢惠民路28號
開放時間：24 小時(星期一至日)
收費：每小時$25
2.香港海洋公園萬豪酒店停車場資料
地址：黃竹坑黃竹坑道180號
開放時間：24 小時(星期一至日)
收費：每小時$80(Tesla 充電一小時免費泊車一小時)、全日$500
3.亞太中心停車場資料
地址：九龍觀塘道414號
開放時間：24 小時(星期一至日)
收費：每小時$22
記者：彭振濠