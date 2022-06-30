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【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東

科技 15:45 2022/06/30

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Tesla增3充電站，其中一個位於西貢WM酒店(Tesla提供圖片)

Tesla宣布在西貢、港島南及九龍東推出V3超級充電站，3個充電站共提供15個V3超級充電器和 70個目的地充電器。

【疫下工作】智能技術助企業運作　拓疫下新工作模式

Tesla今次宣布的3個全新V3超級充電將陸續在西貢、港島南及九龍東正式投入服務，分別位於西貢WM酒店、港島南的香港海洋公園萬豪酒店及觀塘亞太中心。

【蘋果動向】低功耗模式終現身　彭博：將成Apple Watch Series 8亮點

Tesla表示，連同該公司現時全港18區的 Tesla 54個超級電站，共提供261個Supercharger超級充電器和超過 600 個 Tesla 目的地充電器。而V3超級充電為目前市場上最快的充電技術，Model 3 或 Model Y 只需 15 分鐘即可補充達275公里的電量，同場亦有 10 個目的地充電器。

1.WM 酒店停車場資料

地址：西貢惠民路28號

開放時間：24 小時(星期一至日)

收費：每小時$25

2.香港海洋公園萬豪酒店停車場資料

地址：黃竹坑黃竹坑道180號

開放時間：24 小時(星期一至日)

收費：每小時$80(Tesla 充電一小時免費泊車一小時)、全日$500

3.亞太中心停車場資料

地址：九龍觀塘道414號

開放時間：24 小時(星期一至日)

收費：每小時$22 

記者：彭振濠

 

 

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