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美元持續高位整固　中國數據延續反彈

宏觀解讀 15:38 2022/06/30

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半年結前夕美元延續強勢，儘管其他主要央行加快加息步伐遏制通脹，聯儲局仍然大幅領先收緊貨幣政策，美元利差優勢亦支持資金追逐美元資產，導致美元匯價水漲船高。聯儲局主席鮑威爾在一個論壇上表示，美國經濟狀況強勁，央行可以在保持就業市場穩定的同時，將通脹降低至近2%目標水平，但承認達成有關任務的難度較為艱巨。事實上，聯儲局以數十年以來最快的速度收緊貨幣政策，企業融資成本急增下，經濟活動收縮似乎是顯然易見的事。更重要的是，聯儲局的利率政策與通脹數據掛鈎，市場難以猜測本次加息周期的最高利率水平，經濟衰退的憂慮將會在短期內揮之不去。

人民幣在6.7關口附近波動，最近數周中國經濟數據延續反彈勢頭，6月份採購經理指數重返50擴張水平以上，其中非製造業PMI更大幅反彈至54.7，顯示上海重開後中國復工復產的形勢向好，物流問題亦見舒緩，服務業反彈勢頭強勁，中國經濟的最壞時刻似乎已過。然而，經濟復甦勢頭能延續多久仍存在較大變數，習主席強調堅持重態清零策略，意味短期內中國經濟重開的機會渺茫，一旦疫情再度擴散，中國當局亦可能再實施封控管理，對進一步縮減入境隔離日數的措施不宜有過份憧憬。經濟及房地產市場仍然處於下行，地方政府財政捉襟見肘，亦難以實施如此龐大的刺激政策，本年中國經濟增長目標仍然極具挑戰性。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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