【職場熱話】返兩份兼職會被告？ 老闆稱工作存在利益衝突 打工仔獲撐：睇清楚僱傭合約再作理論

照常理在僱傭合約上會寫明員工能否有第二份工作，作為全職或工作涉及機密當然不能有「秘撈」，但只是普通兼職都這麼嚴格嗎？近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自己因為想多賺點錢，早就對老闆說會做另一份兼職，怎料過後卻被對方說因工作存在利益衝突，有機會出律師信作出控告，要他選擇只做一份工，因而感到可笑多做一份兼職都會被人告。

樓主指以前曾在賣傢俱店舖做兼職，覺得他給予的更表很少便找多份賣衣服兼職。他有跟傢俱店老闆娘說想找多點錢所以找多份兼職，及後的兩個月便同時工作兩份兼職。誰知有天傢俱店老闆娘說，賣衣服兼職和傢俱店存在利益衝突，有機會出律師信告樓主，要他選擇其中一份工作，不選就會隨時被控告，因而感到可笑。

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有網民認為「這麼高成本？我也想知道兼職有多厲害要為他出律師信」、「合約正常會寫明不能從事相關行業，還是不能同時有其他僱傭合約，看清楚每隻字和老闆理論」、「有些人就算成年，做到主管級一樣像小學生靠嚇別人」。

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亦有網民指「靜靜地工作不行，一定要到處說？」、「應該是他想確保你有空回他的兼職，不想遷就你第二份工的時間」；有人則笑言「應該是你做兼職知道太多商業機密」。

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責任編輯：陸盈希