【ET講股通】梁耀康：消費股走強（歡迎觀眾問股）（第二版︰加入文字內容）

港股七一假期前，大市半日反覆靠穩。恒生指數低開79點，其後向上曾升百點，恒生指數半日微升5點，報22002點，成交692.5億元。恒生科技指數跌0.1%，報4931點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；京東 （09618） 升1%；商湯 （00020） 挫四成；車股反彈，吉利 （00175） 升逾4%。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即收看：財經台

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港股續調整，恒指全日收報21859點，跌137點，大市總成交1,514億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指回補上升裂口，下級支持看21200點，在A股表現強勢下，且看港股下周能否回穩，暫時毋須過慮。

消費股走強，以啤酒股、體育用品股秤先，食品飲料股則只宜慎選。啤酒股續首選華潤啤酒 （00291） ，股價升4.6%至58.5元，上望65元。體育用品股可吼李寧 （02331） 、特步 （01368） ，勝於安踏 （02020） 。李寧上望80至85元，特步先看15、16元。

潛力股可留意電力板塊，主因憧憬內地經濟回暖，利好電力需求。首選中國電力 （02380） ，股價升8.3%至4.98元，目標看5.6元，以近兩日低位4.6元、4.48止蝕。

個別股份方面，商湯 （00020） 暴瀉47%至3.13元。此股虧損依然巨大，市銷率高達18倍。待後市出現大陽燭才有一定博反彈價值，否則未宜沾手。

放榜的大快活 （00052） ，現價股息率有4.6厘，有一定留意價值。

長飛光纖 （06869） 升5.7%至13.46元。

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