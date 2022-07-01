【職場熱話】初投職場女同事不會填報稅表 請教同事竟被取笑 港男不憤：沒有人一出世就會填

不知各位打工仔還記得第一次填的報稅表格嗎？作為職場新人，不會填也是正常，作為同事又無損自己利益為何不助他人一臂之力？近日就有網民在「香港討論區」發文指有同事第一次填報稅表，不會填便請教公司同事卻被取笑，因而為她抱不平，更覺得沒有人一出世就會報稅，不教就算為甚麼還要取笑別人。

樓主經歷：

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【職場熱話】長輩同事常問私人問題 直接無視又憂失禮貌 港男感煩惱 嘆「關你甚麼事？」【下一頁】

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有網民認為「普通薪俸稅當然簡單，但如果有其他資產需要報稅，填其他免稅額等，對新手來說其實不簡單」、「學校沒教報稅，所以正常人第一次不會填，現在有些父母可能也不會」、「男或女都好，幫到就幫」。

亦有網民指「公司會出份文件，正常可以照抄」、「上網有樣本可以參考，那好意思跑去問別人」；有人則稱「想當年我亂填，相信填錯一定有人找我問資料」。

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責任編輯：陸盈希