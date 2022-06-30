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【職場熱話】工作10年人工僅20K 勞心勞力卻不被讚賞 功勞永遠他人領 打工仔嘆「沒人發現他努力」

理財智慧 17:31 2022/06/30

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雖然說工作大部份原因都是為薪金而已，但若然一直努力被視而不見，甚至功勞被他人領取，感到灰心也是無可厚非。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自己在公司工作10年，自問盡力做好每一件事，望有天獲讚賞，卻沒人發現他的努力，功勞更被別人領取，因而感到不滿失望。

樓主經歷：

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【職場熱話】香港職場很複雜？ 上司自以為是 同事防備心重 打工仔：只是想做好本份下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

有網民認為「10年才20K，早就應該辭職」、「上班為讚？」、「口讚無用，升職加薪最實際」、「上位從來不是靠努力，是靠門面包裝」、「做好是應分，做不到便是你問題」。

亦有網民指「辭職。你有能力公司會留你，不留你又沒問題發生便是你看得自己太重，所以辭職怎樣都是件好事」；有人則稱「平凡是福， 出完風頭就會發覺多餘。是非跟住來，根本自找麻煩」。

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責任編輯：陸盈希

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