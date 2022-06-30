【職場熱話】工作10年人工僅20K 勞心勞力卻不被讚賞 功勞永遠他人領 打工仔嘆「沒人發現他努力」

雖然說工作大部份原因都是為薪金而已，但若然一直努力被視而不見，甚至功勞被他人領取，感到灰心也是無可厚非。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自己在公司工作10年，自問盡力做好每一件事，望有天獲讚賞，卻沒人發現他的努力，功勞更被別人領取，因而感到不滿失望。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】香港職場很複雜？ 上司自以為是 同事防備心重 打工仔：只是想做好本份【下一頁】

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

有網民認為「10年才20K，早就應該辭職」、「上班為讚？」、「口讚無用，升職加薪最實際」、「上位從來不是靠努力，是靠門面包裝」、「做好是應分，做不到便是你問題」。

亦有網民指「辭職。你有能力公司會留你，不留你又沒問題發生便是你看得自己太重，所以辭職怎樣都是件好事」；有人則稱「平凡是福， 出完風頭就會發覺多餘。是非跟住來，根本自找麻煩」。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希