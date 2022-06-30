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【大行報告】家電股逆市造好、海信家電升3%　瑞銀：中國家電行業板塊估值回升、看好空調龍頭盈利能力

股市 15:01 2022/06/30

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瑞銀：中國家電行業板塊估值回升、看好空調龍頭盈利能力

內需股近期跑出，瑞銀投資銀行全球研究部發布研究報告指，受惠大宗商品價格回落、房地產銷售回暖及人民幣貶值等多項正面因素推動，家電及傢俱板塊估值已自5月的低點大幅反彈，並認為在大宗商品價格回落下，相信白色家電獲益應最大。

家電股逆市走高，海爾智家 （06690） 升0.5%，海信家電 （00921） 升3.3%，創維集團 （00751） 升1.3%，TCL電子 （01070） 則跌1%。

瑞指表示，截止至6月24日，本月主要原材料銅、鋼材、塑膠的價格已分別按年下跌了4%、15%、5%，估算今年第2季成本開始下行，家電各品類的全年毛利率有望可提升1.5至2.3個百分點，白色家電獲益應最大。

市場預計次季空調零售較為疲軟。不過，該行對此表示異議，考慮到零售資料未能充分覆蓋品牌直營門店的銷售情況，認為在龍頭企業加速整合市場份額的背景下，小空調廠商發動價格戰的可能性較小。同時，4月和5月，在疫情管控之下，大多數公司的收入增長較首季顯著放緩，儘管少部分公司在關鍵的「6.18」購物節期間重拾高增長。

瑞銀預計次季受惠於提價和結構改善，空調或將錄得中低個位數收入增長，毛利率自首季進一步回升。另外，在新產品推出提速的推動下，掃地機器人有望實現約30%的收入增長。

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