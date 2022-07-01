【職場熱話】新入職沒被正式介紹 且同事年紀偏大 打工仔無法融入公司感無奈

畢業生初投職場加入新公司當然想儘快融入新環境或與同事打好關係，日後工作才能更順暢。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己剛進公司，身旁卻沒有可交談的同事，加上同事年紀較大，更被誤會成實習生，自問平日外向，但這種情況卻不懂怎樣交際，因而感到無奈。

樓主經歷：

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有網民認為「沒關係，慢慢找機會去搭話」、「其實跟隔離部門聊天有甚麼問題？建議帶飯除非那天要見客」、「其實大五年也不是很多，可以試一下和高級員工聊天」。

亦有網民分享「我第一年也是這樣，有一個同事能做我媽，有個大一年也沒話說，工作上交流多，少說私人事，專注做事時間就很快過」、「我更慘，部門沒有自己工作區，要坐其他部門。本來有6個人，現在走剩3個，算上自己，上司坐房，另外同事有事回內地，上班三星期沒跟其他同事說過一句話，快要喪失社交能力」。

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責任編輯：陸盈希