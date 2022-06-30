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【公司裁員】Pokémon Go 開發商Niantic發展失利　取消項目裁90員工 

科技 15:00 2022/06/30

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(Niantic網站圖片)

因開發Pokémon Go成名的Niantic一直試圖將Pokémon Go的成功複製，又加入元宇宙元素到產品上，但似乎並未得到預期後果，消息指該公司更要裁員8%並取消包括變型金剛在內共4個進行中的項目。

【元宇宙手機】HTC久別兩年回歸手機市場　新機Desire 22 Pro主打Viverse應用

Niantic向外媒表示，該公司最近決定停止部份項目，並表示裁減約8%人手，以專注於其他核心事務，Niantic傳訊副總裁Jonny Thaw向外媒The Verge發表的一份聲明指。感謝被裁員工的貢獻。該公司強調會專注Pokémon Go及其針對元宇宙的Lightship平台，強調專注核心業務，並繼續投資於AR。

【Tesla】Elon Musk命令員工重返公司　外媒踢爆Tesla竟無足夠辦公桌

據悉，Niantic將取消與Sleep No More 創作者 Punchdrunk 合作的遊戲Transformers: Heavy Metal，以及代號為Blue Sky 和 ​​Snowball 的遊戲。約解僱85到90名員工。

責任編輯：彭振濠

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