  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (四) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里雲推「能耗寶」碳管理解決方案　獲逾2000企業採用、相當減少40萬噸碳排放

股市 14:45 2022/06/30

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】阿里雲推「能耗寶」碳管理解決方案　獲逾2000企業採用、相當減少40萬噸碳排放

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲宣佈推出「能耗寶」可持續發展平台，助全球客戶測量、分析及管理其商業活動及產品的碳排放。阿里雲稱，SaaS服務亦將提供實用的洞察及節能建議，幫助客戶加速可持續發展轉型進程。

阿里雲又透露，「能耗寶」今年2月內地推出以來，已服務超過2,000家企業，實現每日節能逾200萬千瓦時，相當於自2月起共減少二氧化碳排放40萬噸。

阿里雲智能產品解決方案與大網站事業部負責人陳麗娟表示，開發「能耗寶」的初衷是希望協助企業採用先進技術及簡單易用的解決方案以實現碳中和目標。

據介紹，「能耗寶」可協助客戶將企業和產品層面的碳核算及報告過程自動化，並獲取有關可持續發展影響的實時數據，以支持客戶更好地進行決策。此外，借助阿里雲上的深度學習人工智能模型，該解決方案可提供有關能源效率和碳排放預測的數據分析、碳排放優化管理計劃及建議。

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

相關文章：

【大行報告】大摩：阿里巴巴「618」GMV錄得正增長　惟復甦之路仍不明朗

【618購物節】阿里巴巴：天貓618零售額再錄正增長　近100款商品成交額超過1億人幣

責任編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指七一假前午後曾跌逾200點　商湯破底曾瀉五成　美團ATMX中表現最差（不斷更新）
【港股市況】恒指七一假前午後曾跌逾200點　商湯破底曾瀉五成　美團ATMX中表現最差（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款