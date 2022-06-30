▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲推「能耗寶」碳管理解決方案 獲逾2000企業採用、相當減少40萬噸碳排放

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲宣佈推出「能耗寶」可持續發展平台，助全球客戶測量、分析及管理其商業活動及產品的碳排放。阿里雲稱，SaaS服務亦將提供實用的洞察及節能建議，幫助客戶加速可持續發展轉型進程。

阿里雲又透露，「能耗寶」今年2月內地推出以來，已服務超過2,000家企業，實現每日節能逾200萬千瓦時，相當於自2月起共減少二氧化碳排放40萬噸。

阿里雲智能產品解決方案與大網站事業部負責人陳麗娟表示，開發「能耗寶」的初衷是希望協助企業採用先進技術及簡單易用的解決方案以實現碳中和目標。

據介紹，「能耗寶」可協助客戶將企業和產品層面的碳核算及報告過程自動化，並獲取有關可持續發展影響的實時數據，以支持客戶更好地進行決策。此外，借助阿里雲上的深度學習人工智能模型，該解決方案可提供有關能源效率和碳排放預測的數據分析、碳排放優化管理計劃及建議。

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責任編輯：李哲毅