G7領袖抽水話要除衫合照 普京反擊：令人作嘔

七國集團(G7)領袖早前合照時,戲稱要模仿俄羅斯總統普京除衫。普京自俄烏戰爭爆發以來於周三(29日)首次出訪,他反擊G7領袖指上述畫面會令人作嘔。

G7峰會周日(26日)揭幕,與會各國及歐盟領袖有合照環節。英國首相約翰遜(Boris Johnson)笑問各位要穿著抑或除下外套,一旁的美國總統拜登(Joe Biden)起初笑而不語。

約翰遜再次詢問是否要除衫,稱要展示G7比普京(Vladimir Putin)更強硬。普京出訪土庫曼斯坦出席記者會時,被問到如何看待被G7領袖抽水這件事。

普京一開始表示:

我唔知佢哋想點樣除衫,究竟到腰抑或到腰以下。

(I don’t know how they wanted to undress, to the waist or below the waist.)