G7領袖抽水話要除衫合照 普京反擊：令人作嘔

七國集團（G7）領袖早前合照時，戲稱要模仿俄羅斯總統普京除衫。普京自俄烏戰爭爆發以來於周三（29日）首次出訪，他反擊G7領袖指上述畫面會令人作嘔。

普京警告北約如在瑞典芬蘭駐軍 俄會作對等回應 【下一頁】

G7峰會周日（26日）揭幕，與會各國及歐盟領袖有合照環節。英國首相約翰遜（Boris Johnson）笑問各位要穿著抑或除下外套，一旁的美國總統拜登（Joe Biden）起初笑而不語。

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約翰遜再次詢問是否要除衫，稱要展示G7比普京（Vladimir Putin）更強硬。普京出訪土庫曼斯坦出席記者會時，被問到如何看待被G7領袖抽水這件事。

普京一開始表示：

我唔知佢哋想點樣除衫，究竟到腰抑或到腰以下。 （I don’t know how they wanted to undress, to the waist or below the waist.）

約翰遜：如果普京係女人 唔會有烏克蘭戰爭 【下一頁】

他繼續指出：

但我覺得無論係點，畫面都會令人作嘔。 （But I think that it would have been a disgusting sight in any case.）

普京稱這群西方領袖看起來不夠男子氣概（lack of machismo），認為一個人的身體和精神必須和諧發展，勸他們不要飲酒及多做運動。

他又表示，他認識記者所提及的領袖。普京承認俄羅斯與這些國家的關係並不屬於最好時期，但情況可以理解。

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責任編輯：鄭錦玲