G7領袖抽水話要除衫合照 普京反擊：令人作嘔

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七國集團（G7）領袖早前合照時，戲稱要模仿俄羅斯總統普京除衫。普京自俄烏戰爭爆發以來於周三（29日）首次出訪，他反擊G7領袖指上述畫面會令人作嘔。
普京警告北約如在瑞典芬蘭駐軍 俄會作對等回應 【下一頁】
G7峰會周日（26日）揭幕，與會各國及歐盟領袖有合照環節。英國首相約翰遜（Boris Johnson）笑問各位要穿著抑或除下外套，一旁的美國總統拜登（Joe Biden）起初笑而不語。
約翰遜再次詢問是否要除衫，稱要展示G7比普京（Vladimir Putin）更強硬。普京出訪土庫曼斯坦出席記者會時，被問到如何看待被G7領袖抽水這件事。
普京一開始表示：
我唔知佢哋想點樣除衫，究竟到腰抑或到腰以下。
（I don’t know how they wanted to undress, to the waist or below the waist.）
約翰遜：如果普京係女人 唔會有烏克蘭戰爭 【下一頁】
他繼續指出：
但我覺得無論係點，畫面都會令人作嘔。
（But I think that it would have been a disgusting sight in any case.）
普京稱這群西方領袖看起來不夠男子氣概（lack of machismo），認為一個人的身體和精神必須和諧發展，勸他們不要飲酒及多做運動。
他又表示，他認識記者所提及的領袖。普京承認俄羅斯與這些國家的關係並不屬於最好時期，但情況可以理解。
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責任編輯：鄭錦玲