【通漲危機】英國最大連鎖超市Tesco　停售Heinz茄汁焗豆

▲ 英國超過44%的成年人在5月時表示，正在減少購買食品，以降低日常購物成本。（法新社）

英國通漲問題嚴峻，近月通脹率已升至9.1%，創40年新高。英國最大連鎖超市Tesco就因貨品價格問題，與罐頭食品製造商Kraft Heinz無法達成共識，宣布停止銷售Kraft Heinz旗下部分產品，當中包括Heinz茄汁焗豆、番茄醬和沙律醬。

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Tesco表示，由於通漲情況仍然未有放緩跡象，但家庭預算的壓力就愈來愈大，因此該公司比以往任何時候都更有責任，確保消費者獲得最佳價值，因此不會將不合理的價格上漲轉嫁給消費者，務求令他們能夠保持每周的購物成本。

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根據英國國家統計局的調查，英國超過44%的成年人在5月時表示，正在減少購買食品，以降低日常購物成本，這數字較年初的18%更高，反映生活成本危機正導致消費者削減開支。

研究調整產品價格、尺寸和包裝

Kraft Heinz就指出，目前的經濟環境相當具挑戰性，意味消費者也需面對商品和生產成本上升的壓力，因此該公司一直在研究如何通過調整產品價格、尺寸和包裝來提供更實惠的價值。

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責任編輯：陳卓賢