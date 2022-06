【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔

▲ Google紐約軟件工程師Daniel Patt研發出一個AI臉部辨識平台,協助辨認二戰納粹大屠殺(Holocaust)受害者與倖存者的身分。

AI人臉辨識應用範圍愈趨廣泛。近日Google紐約軟件工程師Daniel Patt就於空閒時間,研發出一個AI臉部辨識平台,以AI協助辨認二戰納粹大屠殺(Holocaust)受害者與倖存者的身分。

據以色列時報報道,Patt於2016年參觀華沙波蘭猶太人歷史博物館(POLIN Museum of the History of Polish Jews)後,想幫助戰前歐洲與大屠殺期間(1914至1945 年)的倖存親友彌補遺憾,決定開發名為「N2N(Frome Number to Names)」平台,以便將照片人物與活著的人連結。

美國大屠殺紀念館(United States Holocaust Memorial Museum,USHMM)網站指出,目前並沒有確定大屠殺受害者和倖存者的完整名單,可追蹤的資訊與線索極少。因此N2N平台可協助辨認照片和影片人臉及文物,進而找到大屠殺後代。

掃描USHMM紀念館 逾10萬張照片

N2N目前持續掃描USHMM紀念館提供的數10萬張照片,以及倖存者與後代照片。除網站現有照片與影片外,Patt 正努力取得70萬張大屠殺前和大屠殺時期的照片。用家只要在平台上上載相片,系統就會協助配對。

Patt強調,目前平台臉部辨識精準度還有很大改進空間,只會透過相似度評分顯示結果,但結果還是交由每個使用者自行判定。

責任編輯:曾曉汶

