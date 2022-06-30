【AI人臉辨識】Google軟件工程師開發AI平台　臉部辨識二戰大屠殺照片臉孔

▲ Google紐約軟件工程師Daniel Patt研發出一個AI臉部辨識平台，協助辨認二戰納粹大屠殺（Holocaust）受害者與倖存者的身分。

AI人臉辨識應用範圍愈趨廣泛。近日Google紐約軟件工程師Daniel Patt就於空閒時間，研發出一個AI臉部辨識平台，以AI協助辨認二戰納粹大屠殺（Holocaust）受害者與倖存者的身分。

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據以色列時報報道，Patt於2016年參觀華沙波蘭猶太人歷史博物館（POLIN Museum of the History of Polish Jews）後，想幫助戰前歐洲與大屠殺期間（1914至1945 年）的倖存親友彌補遺憾，決定開發名為「N2N（Frome Number to Names）」平台，以便將照片人物與活著的人連結。

美國大屠殺紀念館（United States Holocaust Memorial Museum，USHMM）網站指出，目前並沒有確定大屠殺受害者和倖存者的完整名單，可追蹤的資訊與線索極少。因此N2N平台可協助辨認照片和影片人臉及文物，進而找到大屠殺後代。

掃描USHMM紀念館 逾10萬張照片

N2N目前持續掃描USHMM紀念館提供的數10萬張照片，以及倖存者與後代照片。除網站現有照片與影片外，Patt 正努力取得70萬張大屠殺前和大屠殺時期的照片。用家只要在平台上上載相片，系統就會協助配對。

Patt強調，目前平台臉部辨識精準度還有很大改進空間，只會透過相似度評分顯示結果，但結果還是交由每個使用者自行判定。

責任編輯：曾曉汶

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