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【奈雪的茶】奈雪的茶推「虛擬股票」換現金券　換3元獎賞要先花費多少？

Hot Talk 15:15 2022/06/30

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【奈雪的茶】奈雪的茶推「虛擬股票」換現金券　換3元獎賞要先花費多少？

內地連鎖飲品店奈雪的茶 （02150） 香港上市一年，最新公布「虛擬股票」推廣活動，旗下會員積分將升級至奈雪幣，換取不同優惠。奈雪的茶指，每在店內消費一元人民幣，可獲1個奈雪幣，而奈雪會員可以奈雪幣進行交易成為「虛擬股東」，每30股「虛擬股票」可獲3元人民幣現金券。

圖看奈雪的茶「虛擬股票」交易規則

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奈雪的茶表示，「虛擬股票」股價以每日港股收市價計算，並按同日人民銀行匯價換算。以目前奈雪的茶股價6.6港元、港元兌人民幣匯價約0.85計，要換取30股虛擬股票須先消費169元人民幣。

即使以奈雪的茶逢星期三消費可雙倍換取奈雪幣，也要至少消費約85元，才可換取30股虛擬股票，再兌換「3元現金券」。

交易時段以港股每日下午4時收市作分界，下午4時前將以是日收市價結算，4時後以下個交易日收市價計算，每日4時至5時間為結算時段站廳買賣。

本港奈雪的茶指，是次活動不涉香港分店，香港未有會員積分制度，香港目前只設一分店，位於港島山頂廣場。

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