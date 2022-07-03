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【智慧物流】中小企易管理斷層　港初創研客制化智慧物流系統

14:00 2022/07/03

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數碼港社群初創Ark Space花約3年時間開發智能車隊管理、倉庫管理系統，配合雲端實時協作，令物流程序更透明。（官網圖片）

疫情帶動物流產業，大眾對物流服務需求明顯增加，亦令許多本地中小型物流企業重新審視存在已久的問題，如人手分配和運輸資訊錯亂等。數碼港社群初創Ark Space留意到本港小型物流公司的數碼轉型步伐相對落後，花約3年時間開發智能車隊管理、倉庫管理系統，配合雲端實時協作，令物流程序更透明。

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雲端系統　壓縮時間成本

不少中小企為節省成本，傾向夥拍小型物流公司，使用倉儲及配送服務，Ark Space技術顧問郭霆（Steven）分享，本港小型物流公司往往欠缺完善內部管理系統、通訊機制等，更難以有足夠資源部署新技術助提升效率，導致運作及溝通長期混亂。Steven直言：「中小企的物流鏈出現溝通斷層問題，由車隊狀況更新，讓客服了解，以至與客戶交待等情況，所有過程皆欠缺透明度」，因此車隊司機和客戶服務團隊需要較長時間溝通，甚至會發生溝通誤會或錯漏等。

為整頓物流業現有問題，該初創斥資20萬組織車隊及開發倉庫管理系統，期望減輕客服和車隊的工作量，壓縮物流時間。為能在短時間內與不同中小企的物流管理系統合併，並不影響原有物流資料儲存，Steven表示，該企資料庫連接雲端系統。「客戶只需將物流資料上傳至雲端系統上，Ark Space即會協助整理、分類和分配訂單。」

他指系統主要讓司機透過其應用程式（App），彙報路面突發情況，如出現塞車和交通意外等，App會自動將司機的定位位置發送至控制中心，控制中心員工得悉物流實時情況後，即可向客戶更新資訊，減少出現以往在司機、客服和客戶間出現的「多層無效溝通」問題。

夥拍花店　員工免通宵工作

他以本地連鎖花店興發為例，指雙方首次合作時為情人節前夕，該企在一星期內成功將興發的物流資料加至系統內，並協助興發重整物流工序，如預早排列運送組合、派送指南等，減輕花店員工在熱門節日的工作時間。他笑言：「至少員工不用像以往般通宵工作」。 

為了解用家的實際需求，Steven十分鼓勵員工親身體驗和參與不同公司客戶的營運過程。他坦言：「開發和更新App並不費時，惟配合不同企業的營運流程部署反而最為耗時。」舉例指，現時程式內的翻譯、地圖、拍照和致電功能，也是經過與客戶溝通和收集用家意見而改進而成。 

按用家回饋改進系統　7月更新App

他指曾有車隊司機透露物流業中「Cash On Delivery」（貨到付款）支付模式容易產生人力資源增加和金錢損失的問題。因此該企將革新車隊的支付方式，將與獨立支付平台Soepay合作，推出針對上述問題的更新版App，預計將於7月推出。

另外，他談及未來計劃將大數據（Big Data）分析技術加入系統中，透過收集不同司機對於送貨地點的回饋，如某地點沒有升降機提供和大型家具無法進升降機等，讓企業的前線員工了解不同地方的物流情況，從而更好安排人手送貨，減少因溝通不足而出現的誤會。

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【疫下工作】智能技術助企業運作　拓疫下新工作模式

記者：文睿

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