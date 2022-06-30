【英國王室】公務外遊費近4300萬 威廉凱特遊加勒比豪洗215萬

英國王室成員不時外訪，期間花費由納稅人承擔。日前公開的英國皇家開支顯示，英國王室上年度公務旅行總費用達450萬英鎊（約4,283.7萬港元），其中以威廉王子及太太凱特到訪加勒比之旅花費最高，已逾22.6萬英鎊（約215萬港元）。

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英國王室日前列出王室各項開支明細，包括公務外遊成本、財產維護等，英國王室2021至2022年度期間官方開支達1.042億英鎊（約9.92億港元），按年增長17%，其中8,630萬英鎊（約8.2億港元）由英國政府以公帑每年向英女王「君主撥款」（Sovereign Grant）承擔。英國天空電視台計算，去年「君主撥款」花費每名英國人約1.29英鎊公帑。

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英國王室去年公務旅行費用達450萬英鎊，其中威廉（Prince William）及凱特（Kate Middleton）3月時，於到訪中美洲國家伯利茲（Belize）、牙買加（Jamaica）及加勒比島國巴哈馬（Bahamas）的行花費22.6萬英鎊，成最貴旅程。

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據報王儲查理斯王子（Prince Charles）帶頭使用可持續性的航空燃料，降低對環境的影響，現時皇家空軍等噴氣式飛機亦有跟隨使用。開支明細顯示，他到訪加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）的航空費用逾13.8萬英鎊（約131.4萬港元）。

而查理斯和太太卡米拉到訪約旦及埃及的費用則逾12.35萬英鎊（約117.56萬港元），當中包括使用私人飛機、直升機及安排工作人員航班等開支。

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責任編輯：李俊儀