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【內銀股】摩通料內銀股價下半年仍會走高惟跑輸大市　首選招行及郵儲行

股市 14:35 2022/06/30

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摩通料內銀股價下半年仍會走高惟跑輸大市，首選招行及郵儲行。

摩通料內銀股價下半年仍會走高，但基於內銀盈利預測難見上調，內銀股料將跑輸MSCI中國指數。摩通解釋，內地疫情與內房問題對內銀不良貸款形成的壓力料於下半年緩和，惟即使貸款市場報價利率（LPR）未有進一步下調，內銀資產收益率亦因受累之前第五波疫情而受壓縮，意味收入壓力料仍持續。另外，內銀手續費增長亦料呆滯，但隨著內銀減慢撥備速度，內銀整體利潤增長料穩定。

摩通又建議將內銀股持股由國有銀行換馬至具質素與增長的內銀股，因後者可受惠零售銀行復甦、撥備水平較高，以及利潤增長較吸引，首選股包括招行 （03968） 及郵儲行 （01658） ，目標價分別是81元及7.3元。

同時，摩通將交行 （03328） H股評級由「增持」降至「中性」，指該股股價今年跑贏同業，但撥備水平相對較低，連同內地銀行間融資成本回穩，都意味交行盈利增長或會跑輸同業。

內房相關貸款風險正回落

摩通的分析認為，內銀今年之不良貸款形成壓力低於2020年，並指內地零售銀行業務料可受惠下半年內地重啟經濟活動的復甦。至於之前疫情對內銀的影響，主要反映在貸款需求疲弱與資產收益率下降之上，故內銀淨息差料仍會於下半年受壓，惟內銀今年的利潤增長波動性可望遠低於2020年。

內房風險方面，摩通認為仍屬高企但已在回落，指內銀對內房撇除按揭貸款後的直接風險敞口是15萬億元人民幣，約佔內銀資產5％，但當中12.6萬億元人民幣都是銀行貸款。雖然內銀對內房貸款的不良貸款比率仍在上升，但隨著5月份內房銷售與價格雙雙回升，情況已有所好轉，亦有望進一步改善。

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港股 LPR 交通銀行（03328） 郵儲銀行（01658） 招商銀行（03968） 國有內銀股 中小內銀股 MSCI中國指數 銀行 H股
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