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【消費娛樂】獨行俠全球破10億美元　片商看好下半年票房惟有通脹陰影

商業 14:43 2022/06/30

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《壯志凌雲：獨行俠》帶動美國本土票房，分析預料下半年向好，惟觀眾亦面對通脹壓力。（ Paramount圖片）

《壯志凌雲：獨行俠》上週末全球票房已突破10億美元(約78億港元)，不單為湯告魯斯刷新記錄，電影業界亦預期下半年陸續有大片上映，刺激票房表現向好，但通脹或影響民眾挑選入場作品。

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疫情減退令電影院重開，本地已有戲院推票價優惠吸引觀眾入場。另一方面在美國本土票房，受到《壯志凌雲：獨行俠》帶動下，亦有大幅回升，該作品上週末全球票房已突破10億美元(約78億港元)，亦是自2020年3月以來第2部電影達10億美元票房。票房分析師預期《壯志凌雲：獨行俠》仍可在下半年帶來約5億美元(約39億港元)票房。今年美國票房已累計36.3億美元(約285億港元)，比去年上升263%，雖然對比2019年疫前數字仍下跌33%，加上近期的經濟壓力浮現，分析師普遍相信在多部大片支持下，下半年的票房表現仍樂觀。

分析機構Comscore統計上週末美國票房，指《壯志凌雲：獨行俠》及《貓王艾維斯》各獲3千萬美元、《侏羅紀世界：統治霸權》2,640萬美元、《光年正傳》獲1,760萬美元。同機構高級媒體分析師Paul Dergarabedian認為，隨暑假有大量注目影片上映，眾多類型電影爭奪週末排名，證明票房有復常跡象。但他亦提到通脹將是電影工業的大挑戰，挑剔的觀眾將會變得更加揀擇。

專家預計，今年美國票房可達到75億至80億美元，比2019年的114億美元低約30%至35%。惟此估算是希望觀眾會如常入場支持其他非系列續作的大片票房，而不明顯受到消費物價通脹所影響。在美國而言，戲票花費對比其他娛樂方式要低一些，但其他生活成本上漲，或會影響購票意慾。

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